“Bijna 170.000 bezoekers en ruim 270.000 uitleningen”: Ieperse bib blikt terug op succesvol 2023

De bibliotheek van Ieper mocht vorig jaar een kleine 170.000 bezoekers verwelkomen, dat is iets meer dan het jaar voordien. Daarmee bereikt de bib opnieuw het niveau van voor de coronaperiode.

“De bezoekers namen ook heel wat mee naar huis. We noteerden op het einde van het jaar ruim 270.000 uitleningen; dat betekent ongeveer 700 per dag,” zegt Alexander Declercq, directeur bibliotheek & archief. “Er kwamen 120 klassen (zowel lager, middelbaar als volwassenonderwijs) op bezoek in de bib. We zetten volop in op leesbevordering en leesplezier, zeker bij kinderen en jongeren. Een bijzonder belangrijke opdracht die we delen met het onderwijs en de ouders. Samen kunnen we de trend omkeren van achteruitboerende resultaten begrijpend lezen, cruciaal in onze kennismaatschappij.”

Populairste boeken

Het populairste volwassenen fictieboek? Lucinda Riley nam de volledige top 3 in beslag. Ook Pieter Aspe, Lize Spit en Santa Montefiore waren in 2023 erg populair. Bij de non-fictieboeken voor volwassenen waren de kookboeken van Sandra Bekkari bijzonder populair, net als de boeken van Nina Mouton en Bart Van Loo.

Geronimo Stilton

Bij de jeugd kon de Fantasia-reeks van Geronimo Stilton de meeste kinderharten bekoren, maar ook de verhalen van Andy Griffiths, bekend van de Waanzinnige Boomhut-reeks, J.K. Rowling en Roald Dahl werden gretig meegenomen. In de youngadultafdeling werden de Heartstopper-boeken van Alice Oseman het meest uit de rekken gehaald. Fullmetal Alchemist van Arakawa Hiromu was dan weer de populairste mangareeks van 2023.

De jeugdstrips gingen in 2023 ook vlotjes de deur uit. The Champions, Boes, Wielergek en Kiekeboe waren het meest gegeerd. The Northman, een film die ook tijdens CinéCongé getoond werd, was de meest uitgeleende film van 2023. De films Last Seen Alive en The Duke vervolledigen de top 3.

Spelotheek

Ook in de spelotheek was het alle hens aan dek in 2023, met zo’n 21.500 uitleningen. “Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan een herinrichting van de bib, zodat het mogelijk wordt om de spelotheekcollectie in de bib zelf onder te brengen”, meldt Valentijn Despeghel, schepen van Bibliotheek (Vooruit). “Vorig jaar was een recordjaar voor de spelotheek, er is duidelijk steeds meer interesse in ons kwalitatief aanbod educatief en ander spelmateriaal. Momenteel is de spelotheek slechts drie keer in de week open, na de integratie in de bib wordt ook deze collectie permanent toegankelijk tijdens de ruime openingsuren van de bib.”