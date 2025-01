Bibliotheek van Zedelgem bestaat 40 jaar: “Bib Veldegem voortaan open buiten bemande openingsuren”

De bibliotheek van Zedelgem bestaat 40 jaar. Dat wordt in 2025 gevierd met tal van activiteiten, een groot feest en de opening van een Open+ Bibliotheek in Veldegem. “Deze uitleenpost is vanaf nu ook buiten de bemande openingsuren toegankelijk.”

Op vraag van de inwoners start de bibliotheek van Zedelgem met een Open+ Bib in haar uitleenpost in Veldegem. Het concept bestaat ook al in enkele gemeenten en steden in de regio. Concreet betekent dit dat de uitleenpost in Veldegem voortaan ook buiten de bemande openingsuren toegankelijk zal zijn voor geregistreerde actieve leners vanaf 16 jaar. “We kiezen ervoor om het Open+ Bib-concept op te starten in onze uitleenpost in Veldegem, omdat deze de enige is in Groot-Zedelgem die via een aparte, directe ingang toegankelijk is”, begint burgemeester Annick Vermeulen. “Op deze manier bieden we onze inwoners een mooie uitbreiding aan van de dienstverlening in de bibliotheek. Mensen hoeven dus niet meer te wachten tot de uitleenpost bemand open is om langs te gaan. Ze kunnen er voortaan individueel terecht om iets te lenen of terug te brengen. Ook is het mogelijk om ter plaatse de krant te lezen of om er een rustig plaatsje uit te kiezen om bijvoorbeeld te studeren. Op deze manier willen we tegemoetkomen aan de vele vragen van onze inwoners en leners van de bib.”

Van 8 tot 21 uur

De Open+ Bibliotheek in Veldegem is toegankelijk voor leners vanaf 16 jaar. “Maar uiteraard zijn ook jongere kinderen er welkom met hun mama, papa, oma of opa”, vervolgt Sofie Pollet, schepen van Bibliotheek. “De uitleenpost is op de meeste dagen open van 8 uur ‘s morgens tot 21 uur ‘s avonds, ook in het weekend. Wie van deze nieuwe dienst gebruik wil maken, dient zich op voorhand te registeren als Open+ Bibliotheekgebruiker. Dat kan in de hoofdbibliotheek in Zedelgem of in de uitleenposten. Vergeet zeker je identiteitskaart niet.”

Openingsuren: www.zedelgem.be/contact-openingsuren