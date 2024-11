Bibliotheek schenkt boeken aan scholen: “Goed voor uren leesplezier”

Bibliothecaris Johan Maes en schepen van Bibliotheek Geert Dessein schonken een mooi stapeltje boeken aan elke plaatselijke basisschool. Ieder jaar stelt de bibliotheek in september de leesjury samen. Deze jury, die bestaat uit kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar, leest en bespreekt acht jeugdboeken. Na deze besprekingen maakt ieder jurylid een persoonlijke top 8 en wordt het juryjaar feestelijk afgesloten.“Voor het juryjaar 2023-2024 hadden we maar liefst 26 juryleden. Om hen van voldoende boeken te voorzien, kopen we elk jaar meerdere exemplaren aan van de te lezen titels. Deze dubbele exemplaren sparen we en schenken we nadien aan de basisscholen. Goed voor uren leesplezier”, legt schepen van Bibliotheek Geert Dessein (CD&V/VD) uit. Hij overhandigde samen met bibliothecaris Johan Maes een mooi stapeltje boeken aan afgevaardigden van de scholen. (BF/foto JS)