Bib in het Park pakt uit met digitale week: “Aanbod rond e-inclusie in de kijker”

Ben je een ‘digibeet’ of een ‘digigeek’, is het internet en een slimme telefoon iets wat je argwanend bekijkt of omarm je daarentegen alles wat digitaal is? De digitale week van 2 tot 10 november richt zich tot alle doelgroepen.

“Tijdens de digitale week focust de Bib in het Park op het digitale aanbod”, zegt schepen Geert Breughe. “We zetten ons aanbod rond e-inclusie in de kijker. Wie hulp nodig heeft met smartphone, pc of internet kan daarvoor terecht in het Digipunt op zaterdagmorgen of in het Digikaffee op vrijdagnamiddag 8 november. Het Digikaffee is open iedere eerste vrijdag van de maand, in november wordt er rond het thema ‘e-books op de e-reader’ gewerkt.”

De hele week staat het digitale aanbod van de bibliotheek prominent in de kijker. Daarnaast krijgen de allerkleinsten op zaterdagmorgen 9 november de mooiste verhalen uit de Fundelboekjes te horen. Wie al een ‘Mijn bibliotheek’-profiel heeft, kent reeds de vele voordelen ervan. Zoals boeken verlengen van bij je thuis, zowel jouw boeken als die van je familieleden.

STEM-speelgoed

“Weinigen zijn daarvan op de hoogte, maar de Bib in het Park heeft een uitgebreide collectie STEM-speelgoed dat gratis ontleend kan worden”, zegt bibliotheekmedewerker Wim Nuyttens. “Kleuters leren er logisch denken met de Bee-Bots, tieners ontdekken de 3D-wereld van DNA, de kosmos of de kern van de aarde.”

“De digitale week biedt ook de gelegenheid om de digitalisering van onze maatschappij in kaart te brengen”, vervolgt schepen Breughe. “De voordelen van digitalisering zoals 3D-printen, maar ook de gevaren van digitalisering. We denken aan cybercriminaliteit en de valkuilen van de sociale media. Expert mediawijsheid Tom Termote geeft daarover een lezing voor alle leerlingen van het zesde leerjaar en het eerste jaar van SPWe. Op woensdagmorgen komt hoofdinspecteur Frans Nolf van politiezone Grensleie tijdens een ontbijt vertellen over veiligheid op het internet.” (SL)

Alle activiteiten zijn gratis, voor het cyberveilig ontbijt moet je wel inschrijven.