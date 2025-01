Bezige bij Frank D’hanis schrijft boek ‘Held’ over moed: “Verhaal van Oostendse vechtsporter als leidraad”

Frank D’hanis schreef een boek over moed met het relaas van een Oostendse vechtsporter en filosofische beschouwingen. “Niemand wil over zichzelf zeggen dat hij een held is. Ook niet mensen die moed hadden om bepaalde dingen te doen of aan te kaarten.”

Oostendenaar Frank D’hanis (41) is een bezige bij: naast leerkracht Nederland/Engels aan de kunsthumaniora is hij ook financieel journalist, copywriter en beoefenaar van jiujitsu. Tien jaar geleden publiceerde hij de roman ‘Lallend Vlees’ en nu is hij met ‘Held’ toe aan zijn eerste filosofisch boek. “In mijn boek bespreek ik twee soorten risico’s. Vechtsporters zijn mensen die een fysiek risico nemen. Karel is iemand uit mijn jiujitsuclub. Ik volgde hem tijdens wedstrijden en praatte met hem. In het boek ga ik na hoe hij omgaat met angst en risico. Ik wou weten waarom hij, als amateur met een job, op de mat stapt en gaat vechten om potentieel op zijn gezicht te krijgen. Er is moed voor nodig want er wordt maandenlang naar zo’n wedstrijd toegeleefd en bij de start ervan gaat de knop om bij de sporter.”

“Sinds mijn 14de doe ik ook gevechtssport, aanvankelijk boks en later jiujitsu. Het intrigeerde me waarom we ons blootstellen aan die klappen terwijl die toch schadelijk zijn voor de hersenen.” Een ander uitgangspunt voor Held was een daad van de Franse filosofe Anne Dufourmantelle in 2017. “Ze wierp zich in zee om twee kinderen te redden en verdronk. Dat is ironisch want ze had eerder een boek geschreven met een lofzang over risico nemen. Het sprak tot mijn verbeelding, want in Oostende zie ik elke dag de zee.”

Klokkenluiders

Voor het luik over sociale risico’s praatte Frank met klokkenluiders. “Ze zijn het archetype van mensen die sociale risico’s nemen. Mensen die in bedrijven of organisaties wantoestanden zien kunnen twee dingen doen. Ofwel proberen ze die intern op te lossen ofwel oordelen ze dat de pijnpunten zodanig groot zijn dat je ermee naar buiten moet komen. Ik sprak onder meer met iemand die in een woonzorgcentrum wantoestanden zag. De zaak zorgde voor veel mediabelangstelling.” Frank werkte anderhalf jaar aan Held. “Het boek start met die persoonlijke verhalen en daarrond maak ik dan reflecties en beschouwingen. Ook over mezelf. Ik werd vader en stelde me vragen hoe ik moedig kon blijven.” Held van Frank D’hanis verscheen bij Houtekiet, is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, Corman en De Witte Zee en kost 21,99 euro.