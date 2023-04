Bertrand (75) brengt boek over ‘100 jaar Wingense renners’

Bertrand Nemegheer (75) stelde vol trots zijn gloednieuw boek ‘Wingense Wielen’ voor tijdens een ontvangst in het gemeentehuis. Heel wat bekende wielrenners uit de streek tekenden present.

Gemeente Wingene is een echt rennersdorp. Op de wieleragenda staat Zwevezele Koers, Wingene Koers en Dwars door Vlaanderen. Bertrand Nemegheer is een grote wielerfanaat. Vorig jaar bracht hij het boek ‘90 jaar Stoempers’ uit. Hij heeft de schrijfkriebels duidelijk te pakken en pakt nu uit met nog een boek, over de rijke geschiedenis van Wingense renners. Het boek kreeg de titel ‘Wingense Wielen’.

“Mijn boek biedt een inkijk op de prestaties van een 87-tal Wingense renners, en dit tussen de periode van 1900 tot 2000”, vertelt auteur Bertrand. “Het telt 240 pagina’s en is aangevuld met ruim 200 foto’s. De foto’s brengen een mooi beeld met de aankomsten en podiumplaatsen. Ik ben mijn leven lang al een grote wielerfan en dit boek betekent heel veel voor mij.”

Tijdens de boekvoorstelling waren Europees en Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout en zijn broer Dieter aanwezig. Profrenster Femma Vanhoutte en wielrenner Gorik Gardyn tekenden eveneens present. Burgemeester Lieven Huys verwelkomde de aanwezigen. “Bertrand Nemegheer is een veelzijdige, populaire en bezige bij in onze Wingense gemeenschap. Op sportief vlak zette hij zich negen jaar in als secretaris bij de veloclub De Stoempers in de succesjaren ‘80. In het jaar 1985 verzorgde hij in ons gemeentehuis een tentoonstelling met een verzameling van foto’s van renners uit onze gemeente tussen 1900 en 1980. Deze foto’s zorgden mee voor het ontstaan van het boek ‘Wingense Wielen’ met een overzicht over 100 jaar Wingense renners. Het boek is een meerwaarde voor iedere koersliefhebber.”

Schepen van sport Jens Danneels bracht ook een woordje van dank: “Een boek voorstellen waarin je 100 jaar wielrennerij overspant is een gigantische opgave. Dat mag gevierd worden, en in ons midden hebben wij een heel bijzonder iemand. Wij zijn heel blij dat Michael Vanthourenhout hier aanwezig is. Vol verstomming kijken wij naar zijn schitterende prestaties in het veldrijden”, besluit hij. (NS)

Het boek is te koop bij café De Zwarte Leeuw, De Broodkrant, Belucci, Pinocchio of via bertrand.nemegheer@telenet.be.