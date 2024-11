‘Begrensd Verlangen’, eerste boek van Jessie Descheemaecker

‘Begrensd Verlangen’, een boek dat de relatie en liefde beschrijft van twee mensen, een liefde die op de proef gesteld wordt door de fysieke afstand en een aanzienlijk leeftijdsverschil. Het is het autobiografische verhaal van Jessie Descheemaecker (52) uit Hertsberge en Arie van Driel (70) uit Rotterdam.

In het boek Begrensd Verlangen delen Jessie en Arie hun verhaal over een liefde die op proef wordt gesteld tussen de afstand en het leeftijdsverschil van 18 jaar. Hun eerlijkheid en openheid bieden de lezer van het boek een kijkje in een liefdesavontuur vol uitdagingen en doorzettingsvermogen. Samen nemen ze de lezer mee in een meeslepend, realistisch verhaal over liefde zonder grenzen. Begrensd Verlangen is voor Jessie haar schrijversdebuut, voor Arie is het al zijn tiende boek. Het was tussen de twee auteurs liefde op het eerste zicht. De vonk sloeg over op 21 april vorig jaar toen de Vlaamse Jessie en de Nederlandse Arie verlief werden op elkaars profielfoto op sociale media. Jessie voelde zich diep geraakt door Arie’s gedicht en zijn dromerige blijk, wat voor haar herinneringen opriep aan haar overleden echtgenoot Rudy. “Dit maakte in mij zoveel los dat ik direct een vriendschapsverzoek stuurde”, vertelt Jessie. Arie vult aan: “Ik wachtte toen wel een week om het te beantwoorden, zo overdonderd was ik van Jessie.” Na weken van chatgesprekken en videogesprekken, zagen Jessie en Arie elkaar voor het eerst in Brugge. De start van een ongewone, maar diepe relatie, en meteen ook de start van het boek Begrensd Verlangen. Jessie, die eerst haar emoties op doek schilderde en in haar dagboeken verwerkte, debuteert als auteur met Begrensd Verlangen. Voor de eerste keer deelt ze haar persoonlijke verhaal met een breder publiek. “Zelfs vrienden en familieleden zullen in dit boek een iets andere Jessie leren kennen. Arie en ik zijn in het boek zeer open over onze gevoelens, onze relatie en ons verleden”, aldus Jessie.

Worstelingen

Het boek belicht niet alleen hun relatie, maar neemt de lezer mee in de worstelingen en schoonheid van liefde op afstand, het overwinnen van obstakels en ontdekken van nieuwe wegen. Het is een boek over liefde zonder grenzen. (GST)

Op 10 november stelt Jessie haar boek voor tijdens haar tentoonstelling in de raat. Een plaats reserveren kan via descheemaeckerjessie@gmail.com