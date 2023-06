ARhus Roeselare houdt boekenverkoop tijdens Batjes

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni pakt ARhus uit met een tweedehandsboekenverkoop. Het gaat om boeken die in goede staat zijn, telkens met een mooie korting.

“Genieten van een hapje of een drankje omringd door een mooie selectie aan boeken, daarvoor kan je altijd terecht in het ARhus Café. Maar wist je ook dat ARhus dit leesvoer op regelmatige basis omwisselt voor een nieuw aanbod?”, aldus Bieke Deceuninck. “Gevolg: boeken en strips voor kinderen en volwassenen, verhalend en informatief en in heel goede staat die het kenniscentrum regelmatig te koop aanbiedt. Die materialen worden tijdens de Roeselaarse Batjes verkocht met een mooie korting.”

Vrij recente titels

De boekenverkoop vindt plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni (of zolang de voorraad strekt). De aangeboden boeken zijn geen afgevoerde collectiematerialen, maar wel vrij recente titels die als inkijkexemplaren in het ARhus Café lagen. “Die 200-tal boeken zien er nog zo goed als nieuw uit en worden verkocht voor 60 procent van de aankoopprijs. Materialen die tijdens de boekenverkoop van december 2022 nog niet werden verkocht, kan je met een extra korting van 10 procent op de kop tikken; dus voor 50 procent van de aankoopprijs.”

Boeken, strips en andere collectiematerialen die uit de uitleen van ARhus worden afgevoerd, worden in de Kringwinkels Midwest te koop aangeboden. Deze oudere titels (die vaak heel wat sporen van slijtage vertonen) worden daar voor kleine prijsjes verkocht. De Kringwinkel Roeselare vind je in RSL op Post (Brugsesteenweg 44, op de hoek met de Hugo Verrieststraat).

Kledij pimpen

En er is meer, ARhus organiseert ook een Rewear Fair in het #HACKpand. “Met Rewearfair@HACKpand tijdens de Roeselaarse Batjes (www.batjes.be) willen we je ongedragen of oude kledij een nieuw leven geven”, vertelt Bieke. “Door ze te verkopen of door ze aan te passen of te pimpen of er iets helemaal anders van te maken. Rewear Fair, dat is alles rond het hergebruiken van kledij, schoenen en textiel. #HACK, de jongerenwerking van ARhus, bundelt daarvoor de krachten met vzw L.A.P. Dat is een lokaal ambachtplatform om makers en creatievelingen een podium te geven en kennis te delen. Oplappen of repair en upcycle staan er centraal.”

Tijdens de Rewair Fair in het #HACKpand (De Munt 6, naast Vida Design) scoor je unieke tweedehandskoopjes en winkel je duurzaam. De jongeren van #HACK zorgen voor animatie en workshops voor groot en klein. “Puilt je kast uit? Heb je enkele stukken hangen die je nooit meer draagt? Verkoop je kledij en schoenen op de Rewear Fair!”