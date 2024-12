Anthology geeft inkijk in het werk van Yves Beaumont

Dezer dagen verschijnt het boek ‘Anthology’ over het recente oeuvre van beeldend kunstenaar Yves Beaumont.

Zandvoordenaar Yves Beaumont stelde met de mensen van Galerie Zwart Huis uit Brussel en uitgeverij Artha de publicatie Anthology samen. “Zoals de titel laat vermoeden, betreft het een verzamelwerk van een honderdtal pagina’s”, zegt Yves. “Het boek laat mijn zoektocht naar de essentie van de landschappelijke ervaring als tekenaar en schilder zien. Mijn werken zijn vaak te bewonderen in enkele vooraanstaande galeries in binnen- en buitenland. Ik kies voor een minimalistisch, suggestief gebruik van kleur en compositie. De serene schoonheid van landschappen of de details ervan worden benadrukt.”

Meditatieve sfeer

“Mijn werken zijn doorgaans voorzien van uitgestrekte open ruimtes, subtiele variaties in toon en van een gedempt palet. Het geheel creëert een meditatieve sfeer. De eenvoud van de scènes verwijst naar een emotionele diepte. Dit zuigt de kijker mee richting een rustige, introspectieve ervaring. Anthology bevat een ruim aantal afbeeldingen uit mijn oeuvre. Kunstcritici Eric Rinckhout en Luk Lambrecht verzorgden de bijhorende teksten. Ere-bibliothecaris en doorwinterd kunstliefhebber Jan Van Herreweghe nam het voorwoord voor zijn rekening”, aldus nog Yves Beaumont.

De ervaren beeldend kunstenaar Yves Beaumont leerde ruim drie decennia geleden de knepen van het vak. Hij studeerde van 1989 tot 1993 aan de Gentse academie en kreeg er onderricht van bekende kunstenaars-docenten als Karel Dierickx en Jean Bilquin. Als jonge schilder werd hij vroeg geselecteerd voor een aantal belangrijke exposities en begon toen zelf ook les te geven in de beeldende kunsten. Hij geeft nog altijd les in het Atelier Schilderkunst aan de academie in Brugge.

Het boek ‘Anthology’ zal binnenkort verkrijgbaar zijn in de betere en gespecialiseerde boekhandels zoals De Witte Zee (vlakbij het kursaal) en Corman (Karel Janssenslaan 18) en in de bookshops van een aantal musea. Het zal er te koop zijn aan 34 euro.