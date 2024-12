Agenda van bibliotheek al goed gevuld voor 2025

Het nieuwe jaar moet nog goed en wel op gang komen, maar de bibliotheek heeft nu al activiteiten op de agenda staan voor de komende weken, zoals enkele voorleesmomenten voor kinderen.

De bibliotheek in de Warandestraat is de laatste jaren steeds vaker een hotspot voor toegankelijke culturele evenementen van allerlei slag en orde. Die lijn lijkt het lokaal bestuur nu ook door te trekken. “De bibliotheek van Gistel organiseert een reeks boeiende activiteiten voor jong en oud”, zegt bevoegd schepen Ann Bentein (Team Burgemeester). Een eerste event is Gedichtendag op donderdag 30 januari. Leerlingen van het conservatorium brengen poëtische gedichten van 16.30 tot 18 uur en elke bezoeker krijgt een poëtische attentie. De toegang tussen 15 en 18 uur is gratis en er is koffie en thee voorzien.

De voorbije tijd vonden in de bib ook een pak voorleesmomenten voor kinderen plaats en dat is nu niet anders. Op woensdagen 29 januari en 26 februari, telkens om 14 uur, zijn er voorleesmomenten voor vier- tot achtjarigen met als thema’s ‘winter’ en ‘beren’.

Digidokter

Ook dit jaar staan er weer enkele workshops van de Digidokter gepland, waarbij iedereen tips en info krijgt over technologie en digitalisering. Op 18 en 20 februari gaat het over internetverbindingen op smartphones, op 25 en 27 maart over persoonlijke data, en op 6 en 8 mei over applicaties. Alle workshops zijn van 14 tot 16.30 uur. Deelnemen is gratis, inschrijven kan ook online.

In februari kan je op blind date gaan met een boek: kies een ingepakt boek op basis van de openingszin of sleutelwoorden en ontdek zo nieuwe pareltjes. “En tijdens de jeugdboekenmaand in maart nodigen we kleuterklassen uit voor rondleidingen en tijdreisverhalen. Kom naar de bib, neem de tijd om te lezen en geniet”, aldus nog Bentein. (TVA)

Inschrijven kan in de bib zelf of via reservaties.gistel.be.