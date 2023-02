Aangespoelde schrijver Carlos Struyvelt over koel onthaal en ambities: “Hopelijk lig ik ooit in de luchthaven”

In de Ensor Tower op de Oosteroever schrijft de uit Evergem aangespoelde handelaar op rust Carlos Struyvelt gestaag aan een groeiende reeks vlot lezende zomerse vakantieromans. Het gemoedelijke blauw en wit van de beschreven Griekse eilanden contrasteerde aanvankelijk met zijn kille ontvangst in de Stad aan Zee.

Sinds een half jaar mogen Carlos Struyvelt (60) en Veerle Vangeenberghe (50) zich Oostendenaars noemen. Het aangespoelde koppel uit Evergem bij Gent kijkt vanuit de Ensor Tower uit op havengeul, vuurtoren en stadscentrum. Drie jaar geleden staakte Carlos, op dwingend advies van zijn cardioloog, zijn professionele leven als zelfstandig uitbater van de Carrefour Market in zijn gemeente.

Maar steeds vaker genietend van hun stek op de Oosteroever, ervoeren de Evergemnaars samen met de zeebries ook een onverwachte sociale kilte. “In mijn 34.000 inwoners grote geboortedorp kende ik als handelaar en voorzitter van Unizo zowat iedereen bij voornaam en genoot van de warme jovialiteit. Hier overviel me de West-Vlaamse stugheid: harde werkers, maar vrij afstandelijk. En daar had ik het moeilijk mee. Maar eens je hun vertrouwen waard bent, sluiten ze je wel in zijn hart. Ik was ook verbaasd dat mijn mails naar onder meer de Cultuurrraad en bibliotheek aanvankelijk onbeantwoord bleven. Maar het moet ook gezegd: enkele maanden terug zijn we wel met een 40-tal andere nieuwe Oostendenaren van de Vuurtorenwijk gastvrij verwelkomd in Ontmoetingscentrum De Ballon.”

Ondertussen werd Carlos ook lid van de gidsenkring Lange Nelle. “Zo’n vereniging opent via allerlei activiteiten de deur naar ruimere sociale contacten”, vindt Carlos. Het koppel prijst de andere troeven van de Stad aan Zee: druk cultureel en winkelaanbod, en vlotte mobiliteit: “De overzet is onze bus naar het centrum. Maar evengoed is er het uitgebreide openbaar vervoer en met de luchthaven ligt het zonnige zuiden op een paar uurtjes vliegen.” Zo ook naar de door hem gekoesterde Griekse eilanden.

Die Cycladen in de Egeïsche Zee vormen de inspiratiebron en het decor van een groeiende reeks pretentieloze humoristische vakantieromans van C.M.M. Dellamonte: het pseudoniem van Carlos met knipoogje naar de familienaam van Veerle. “In 2018 reisden we, na een erg drukke periode in onze supermarkt, voor een weekje af naar Milos. Daar werd ik getroffen door een hartdecompressie: zo herinner ik me niets meer van de aankomst in het hotel, ons eerste avondmaal en de volgende nacht. Maar ’s morgens stond ik op en begon op mijn gsm de eerste verhaallijn en passages van mijn eerste roman Weg naar Milos uit te tikken. En ik die nooit een boek had gelezen, stopte sindsdien niet meer met schrijven. En al snel bleek er commerciële interesse: zowel een Nederlandse uitgever als het Vlaamse Beefcake Publishing gaven Weg naar Milos een kans.”

Wereldwijd

In 2021 verscheen Samen naar Santorini en vorig jaar Terug naar Ios. Iedere keer goed voor ruim 2.000 verkochte exemplaren. “Dankzij onze vele vakanties op de eilanden en mijn doorgedreven prospectie kan je mijn romans ook lezen als culinaire en toeristische gids. Sommige lezers volgden ter plaatse zelfs het spoor van mijn fictieve personages.”

Voorlopig is Carlos’ auteurschap een break-evenoperatie. “Ik ben al blij als ik uit de kosten kom, maar belangrijker is dat mijn geschrijf me gelukkige lezers oplevert.”

In april verschijnt zijn vierde boek Zeilen naar Mykonos en ook de plot van zijn vijfde roman groeit al. Ondertussen bracht het Brits-Amerikaanse Austin Macauley Publishers zijn eersteling uit op de Engelstalige markt. “Het blijft mijn ultieme droom dat ik bij aankomst in Athene mijn boeken in de bookshops op de luchthaven zie liggen.”

Alle boeken van C.C.M. Dellamonte geïllustreerd door Virginie Suys, zijn te bestellen in de boekhandel, supermarkten, online of op https://www.facebook.com/cmmdellamonte.