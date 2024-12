60-jarige heemkring zet Ieperlee in de kijker met fotoboek: “Een uniek kijk- en belevingsboek”

Heemkring Iepers Kwartier stelde naar aanleiding van de 60ste verjaardag een nieuwe publicatie voor tijdens de jubileumviering. In het boek van auteur Jan Debrabandere krijgt de Ieperlee de hoofdrol, want deze lokale verborgen waterweg schittert van bron tot monding.

“Wat aanvankelijk begon als een fotoreportage over de Ieperlee en het Ieperleekanaal van de Zonnebeekse auteur en amateur-fotograaf Jan Debrabandere kreeg snel een welverdiende opwaardering in een volwaardig boek”, zegt voorzitter Frederik Vandenbroucke. “Onze bestuursleden waren van meet af aan overtuigd dat een ruimer publiek dan onze leden hiervan zouden kunnen genieten. Het is een uniek kijk- en belevingsboek van 72 bladzijden geworden, waarin de lezer zich bijna live waant middenin de prachtige landschappen van de loop van de Ieperlee en de beken die erin uitmonden. De historische kaartjes en fotodocumenten verrijken samen met de toelichtende tekstfragmenten het geheel. Onze leden krijgen het als geschenk voor hun jarenlange lidmaatschap, maar het zal ook te koop (25 euro, red.) worden aangeboden in enkele verkooppunten in de stad.”

Het instandhouden van hun viermaandelijks tijdschrift is de hoofddoelstelling van de huidige Heemkring-voorzitter, maar hij heeft nog prioriteiten. “We willen eveneens werken aan wat meer visibiliteit van onze heemkring”, aldus Frederik Vandenbrouck.

Activiteiten

“Nog te veel mensen in Ieper en omgeving weten niet af van ons bestaan. Jaarlijkse evenementen, zoals Erfgoeddag eind april en Open Monumentendag op de tweede zondag van september, willen we aangrijpen om vanuit onze heemkring een activiteit te organiseren die past in het thema van dat moment. Daarnaast zal het vinden van voldoende auteurs voor het schrijven van artikels voor ons tijdschrift ook een uitdaging vormen.”

Steeds meer leden

Het ledenaantal van het Iepers Kwartier is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld.

“Samen met de vernieuwing van ons tijdschrift hebben we de voorbije jaren verschillende ledenwervingsacties op het getouw gezet. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. In 2020 hadden we nog rond de 120 abonnees, nu zijn we trots dat we naar 262 leden geëvolueerd zijn, een bewijs dat de metamorfose van ons tijdschrift wel degelijk gesmaakt wordt. Dit stemt ons tevreden, al is het wel nog steeds een uitdaging om de gemiddelde leeftijd van onze leden naar beneden te krijgen. Er is duidelijk interesse voor de Ieperse geschiedenis. Dat bewijst alvast het succes van het ‘Her-ontdek Ieper’-stickeralbum van de plaatselijke Spar-supermarkt.”

Meer info via fred.vandenbroucke@telenet.be of telefonisch via 0493 27 43 32. Lid worden kan door 20 of 25 euro over te schrijven op BE30 0682 4915 2611 van Heemkring Iepers Kwartier met vermelding van naam en adres.