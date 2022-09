19-jarige Zahna stelt fotoboek over haar gemeente voor: “Ik wou de charme van een dorp vastleggen”

Op vrijdag 9 september stelde de Bekegemse Zahna Vansteelandt (19) haar eerste boek voor in de bibliotheek van Eernegem.

Zahna Vansteelandt uit de Bevrijdingsweg is een studente fotografie. Ze studeerde eerst drie jaar aan de kunsthumaniora in Brugge waar ze een diploma secundair onderwijs haalde. Fotografie was er telkens haar hoofdvak. Nu volgt ze, voor het tweede jaar al, lessen fotografie aan de Kunstacademie Sint Lucas in Antwerpen. Als eindwerk heeft ze het boek Ichtegem door een pinhole gemaakt. Voor dit project wou ze een onderwerp dat haar na aan het hart lag, dus koos ze ervoor om een fotoreeks van haar eigen gemeente te maken. Onlangs nam ze ook deel aan de locatietentoonstelling in de Sint-Medarduskerk van Eernegem in het kader van het voorbije SPOOR Kunstfestival.

Het was de gelegenheid om mijn eigen gemeente beter te leren kennen

Pinhole camera

“Ik wist al van toen ik tien jaar oud was dat ik fotografe wou worden”, vertelt Zahna. “Ik kan niet goed uitleggen van waar die passie juist komt, want niemand in de familie heeft iets met fotografie. Voor mijn eindwerk gebruikte ik een speciale camera. In het jargon noemt men dat een pinhole camera, ofwel een speldenprik camera. De camera gebuikt in feite geen lens, maar het licht passeert door een klein gaatje, een speldenprik groot. Het maakt dat je zo zeer gevoelsmatige foto’s kunt maken. Veel foto’s geven zo de indruk dat het oude foto’s zijn. Zo roepen ze herinneringen op voor de mensen. Voor mezelf, en waarschijnlijk ook voor anderen, was het ook de gelegenheid om mijn eigen gemeente beter te leren kennen. Met het gebruik van die techniek wou ik mezelf eens op de proef stellen en de charme van een dorp vastleggen. Met het boek dat ik zelf uitbracht wou ik meer doen dan alleen maar een eindwerk indienen. Dank zij de steun van OAZE, een platform dat jonge kunstenaars ondersteuning verleent, slaagde ik erin om van mijn eindwerk een blijvende herinnering te maken. Dat ik van fotografie nu mijn beroep zal kunnen maken, staat nu uiteraard wel vast. Zo verzorg ik al kerstshoots en fotoreportages voor huwelijken.”