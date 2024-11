Bezoekers Tyne Cot Cemetery in Passendale krijgen gratis kop koffie aangeboden

Wie in het weekend van 11 november Tyne Cot Cemetery in Passendale bezoekt, kan gratis genieten van een kopje koffie aangeboden door het Genootschap Passchendaele Society 1917 vzw.

Zoals elk jaar was het opnieuw heel druk rond de grootste militaire Britse begraafplaats op het vasteland. Niet alleen veel Britten maar ook Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Nederlanders en Belgen herdenken de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Naar jaarlijkse traditie verwelkomen de vrijwilligers van het Genootschap Passchendaele Society17 vzw de bezoekers met een gratis kopje koffie of thee aangeboden door de gemeente, aan de stand aan de achterkant van de begraafplaats.

“Alles begon eigenlijk jaren geleden met de Gezinsbond van Passendale en Rosa Demeyere. Met Sint Maarten kwam de heilige man naar de begraafplaats en deelde lekkers uit. Dit was echter een doorn, in het oog van de Britten die de katholieke man liever zagen verdwijnen. Sindsdien hebben we met het GPS17 vzw die taak overgenomen”, stelt Filip Dejonghe.

Tevreden bezoekers

“De meeste bezoekers schuiven aan en weten het gebaar te appreciëren.” Dit jaar werd er ook een informatiekubus over het verhaal van de deelname van Canadese inheemse volkeren in onze streek opgetrokken naar aanleiding van de Blue Plaque van Alex Decoteau.

De GPS17 vzw is een onafhankelijke vereniging die zich sinds 2005 inzet voor de herdenking en herinnering van en educatie rond WO1 in de ruime Westhoek. Dat doen ze door het organiseren of praktisch ondersteunen van kleine en grote plechtigheden, het opzetten van educatieve projecten en het in stand houden van een gespecialiseerde gidsenkring.

Daarnaast ondersteunen ze het Passchendaele Museum in zijn werking. In de vrijwilligersgroep is steeds plaats voor gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers die deel willen uitmaken van de permanente campagne tegen het vergeten.

