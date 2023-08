Bestendige Deputatie stelt beslissing over toekomst feestzaal uit: “Er komt een nieuw openbaar onderzoek over de impact van OWLA”

Cactus Muziekcentrum heeft veiligheidshalve feestzaal OWLA in ‘t Bilkske in Brugge geschrapt als een van de dertien locaties voor Benenwerk dit weekend. Ondertussen heeft het provinciebestuur de uitbaters wel een termijnverlenging voor concerten toegestaan. “We willen een en ander verder uitklaren, alvorens te beslissen”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert.

Voor zijn twintigste editie pakt Benenwerk op zaterdagavond 12 augustus wel opnieuw uit met een Silent Stage, maar niet met een Modern Stage. Aanvankelijk wou Cactus Muziekcentrum, de organisator van deze ballroom brugeoise, feestzaal OWLA in ‘t Bilkske als dertiende locatie gebruiken.

Directeur Patrick Keersebilck laat weten dat Benenwerk de voormalige kerk van de Heilige Familie als danssite noodgedwongen moet schrappen: “Tot onze spijt zien we ons genoodzaakt om de Modern Stage te cancelen. Last minute blijkt immers dat OWLA, de zaal waar deze stage gepland stond, niet over de juiste muziekvergunning beschikt om het geplande evenement op die dag te kunnen laten plaatsvinden.”

Beroep

De Bestendige Deputatie heeft zich immers nog niet uitgesproken over het beroep dat zes gezinnen uit ‘t Bilkske tegen de omgevingsvergunning die de Stad Brugge verleende. Volgens de ontevreden buurtbewoners zorgen de activiteiten van OWLA voor veel lawaai- en verkeershinder: het uit 1904 daterende kerkgebouw is moeilijk te isoleren en er zijn onvoldoende parkeerplaatsen in de buurt. In het midden van de nacht rijden er naar verluidt zware trucks met de muziekinstallaties van de artiesten door de nauwe straatjes.

Volgens gedeputeerde Bart Naeyaert heeft het West-Vlaams provinciebestuur zich eind juli over het beroep gebogen, maar nog geen beslissing genomen: “Er is een termijnverlenging toegestaan om een en ander verder uit te klaren en bij te sturen. Bij wijziging komt er wellicht een nieuw openbaar onderzoek. Eind september volgt de beslissing.”

Geluidsstudie

Buurtbewoners hebben de Brugse advocate Marleen Ryelandt onder de arm genomen om hun belangen te verdedigen: “Er moeten nog bijkomende documenten aan het dossier toegevoegd worden. Ik wacht op de resultaten van de geluidsstudie, die zal bepalend zijn. De uitbaters van OWLA hebben wel al enige inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan onze eisen. Hoe dan ook zal er een nieuw openbaar onderzoek gevoerd moeten worden om na te gaan wat de impact van deze zaal op de buurt is.”

De procedure in beroep werkt in principe opschortend, maar het Brugs stadsbestuur laat twee ‘versterkte’ concerten per maand toe. Een regeling die ook geldt voor activiteiten van jeugdbewegingen in parochiezaaltjes. Milieuschepen Franky Demon verduidelijkt: “De Vlaremwetgeving staat elke maand twee evenementen boven de 95dB toe. Het is aan OWLA om te beslissen welke concerten. Blijkbaar hebben ze daarom gekozen om niet deel te nemen aan Benenwerk.”

Eerder dit jaar meldde Zowie Hayen, zaakvoerder van OWLA, ons al dat hij de contracten met de geboekte artiesten wil respecteren maar dat hij ook zijn buren tegemoet komt: “De Kerk is inmiddels extra geïsoleerd met geluiddempende materialen. De buurt werd in april al bevraagd na een geluidstest: de buurtbewoners hadden niets gehoord, de extra isolatie doet zijn werk. De andere pijnpunten, die de buurt aangegeven heeft, werden aangepakt.”

“Alle toeschouwers worden gewezen op en geleid naar ondergrondse parkings in de buurt. We werken aan een constructieve en duurzame relatie met onze buren, om in goede verstandhouding evenementen vlot en met een minimum aan hinder te laten plaatsvinden. Het is niet zo dat we slechts twaalf activiteiten per jaar mogen organiseren: er mogen wel slechts twaalf concerten plaatsvinden waarvan het geluid hoger ligt dan 95 dB”, aldus Zowie Hayen.

Dinsdag was 10CC te gast bij OWLA. De kalender telt nog vier shows in augustus: drie vertoningen van OWLA Showtime met onder meer Johnny Logan, Helmut Lotti, Liliane Saint-Pierre en comedian Dirk Van Vooren en de Uilenfeesten met Willy Sommers, Laura Lynn en Fans Bauer op 23 augustus.