Beloftevolle voorjaarsprogrammatie bij Banana Peel in Ruiselede

Het voorjaar in de blues- en jazzclub Banana Peel dient zich opnieuw beloftevol aan, met al uitverkochte zalen voor de amper 48-jarige Servisch-Amerikaanse Ana Popovic die met haar zeskoppige band uit de States langskomt. Maar Banana Peel heeft wel meer pareltjes in petto.

Zelfs met de uitzonderlijke Banana Peel-programmatie van twee opeenvolgende avonden vlogen de tickets voor de Servisch-Amerikaanse blues- en jazzgitarist Ana Popovic de deur uit. Bruce Springsteen noemde haar ‘One helluva guitar-player’. In 2000 mocht ze als enige vrouw een nummer brengen in het Jimi Hendrix tribute album ‘Blue Haze’. In 2014 nam ze ook al als enige vrouw deel aan de Jimi Hendrix ‘Experience Hendrix’ lineup, waar ze zich meestal opwerpt als de ‘Queen of the pack’. ‘Power’ is de laatste van 12 cd’s die ze al heeft uitgebracht.

Wie zich afvraagt hoe dampende ‘juke jount blues’ klinkt, moet eens luisteren naar de Brit Little George Sueref (03/02). De man uit Cardiff duikt in talloze bands en vindt zijn soul touch bij kleppers als Johnny Taylor en Sam Cooke. Via opvallende live-optredens, onder meer bij de bijzonder populaire BBC-show met Jools Holland, maakt hij zijn reputatie als live-fenomeen waar. De essentie van ‘gypsy jazz’ ervaar je bij het Nederlandse The Rosenberg Trio (10/02), die al speelde op zowat alle grote jazzfestivals. Je moet dit trio niet onderschatten, want ze stond al in het voorprogramma van onder meer Luciano Pavarotti!

‘Badass’-songs

De Amerikaanse Mississippi bluesdiva JJ Thames (17/03) komt Ruiselede onderdompelen in soulvolle, zuiderse blues met een flinke snuif Motown en haar Italiaanse begeleidingsband Luca Giordano. Recent bracht ze de succesvolle cd ‘Freedom is Majestic’ uit. De Amerikaan Johnny Sansone (07/04) is genomineerd voor talloze internationale prijzen en is bekend voor zijn Louisiana story songs. Een van zijn beste ‘badass’ optredens is de song ‘The Lord Is Waiting and the Devil is Too’ uitgeroepen tot ‘Song of the Year’ tijdens de Blues Music Awards.

De nog jonge Amerikaanse Delanie Pickering (14/04) is zowel een vurige gitariste als een krachtige zangeres. Ze brengt een mix van Chicago en Texas blues & boogie en een flinke dosis swing. Haar rauwe interpretaties worden omschreven als ‘low down blues’ en haar talent ‘mind blowing’.

Janis Joplin

Morblus (02/06) is een van Italiës meest bekende muzikale exportproducten. De band van Roberto Morbioli brengt een opvallend repertoire vol funk, blues en soul. Banana Peel’s programma eindigt in juni met de Canadese band Bywater Call (16/06) en leadzangeres Meghan Parnell. Haar stem doet denken aan Janis Joplin, waarbij de slide-gitaar van Dave Barnes bijzonder goed tot zijn recht komt. Kortom een waardige afsluiter voor de inmiddels bekende ‘Stormy Monday Blues’ van Banana Peel in Ruiselede. (GGM)

Alle concerten in Banana Peel starten om 20.15 uur. Deuren openen om 19 uur. Tickets kosten 20 tot 23 euro en kunnen alleen online besteld worden via www.bananapeel.be.