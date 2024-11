Bakker Tijs (32) geeft workshops in gerenoveerd cultuurcentrum Waregem

Afgelopen zomer werd het volledig vernieuwd cultuurcentrum De Schakel officieel geopend in Waregem. Onder de foyer vind je sindsdien een leskeuken. Die werd dinsdagavond voor het eerst gebruikt. Tijs Van Canneyt (32) begon op dezelfde site – toen nog de voormalige bibliotheek – met desembrood bakken. Zes jaar later geeft hij er workshops. De cirkel is rond. “Ik ben erg dankbaar dat ik hier mocht starten.”

De bakkersmicrobe kreeg Tijs Van Canneyt te pakken in Londen. “Ik ben al gans mijn leven een echte broodeter, en ben er intussen door gefascineerd”, vertelt hij. “Maar een droom om zelf brood te maken had ik niet. Toen mijn vrouw en ik een tijd in Londen woonden, begon het idee te rijzen. Daar vind je minder bakkers, en tijdens de donkere herfst- en winterperiode begon ik te experimenteren. Ik werkte er onder meer in een restaurant en deed ervaring op bij een lokale bakker.”

Eens terug in België – Tijs woont met vrouwlief Louise en hun dochtertje Telma in Sint-Baafs-Vijve – werd de passie steeds groter. “Ik bleef mij verder verdiepen en investeerde veel tijd in mijn hobby.” Maar door bouwplannen thuis moest Tijs op zoek naar een plek waar hij zijn ambacht voluit kon beoefenen. “Louise was betrokken bij Biblab, dat creatievelingen in de oude bibliotheek van Waregem samenbracht. Dankzij haar kon ik als zelfstandig bakker in de keuken van de bib starten.”

Zicht op vijvers

“Het was er compact waardoor ik heel bewust te werk ging. En het zicht op de stadionvijvers was geweldig.” Toen Biblab moest stoppen om het gebouw voor te bereiden op de afbraakwerken, mocht Tijs verder blijven bakken.

“Dat vond ik heel leuk, ik ben de verantwoordelijken zeer dankbaar. Bovendien kon ik er zo een oogje in het zeil houden, want leegstaande gebouwen trekken uiteraard nieuwsgierige jongeren aan.”

De bibliotheek ging tegen de grond en maakte plaats voor de uitbreiding van het cultuurcentrum. Nu, zo’n zes jaar later, staat Tijs bijna op dezelfde plek. Van de voormalige bibkeuken tot de gloednieuwe leskeuken van De Schakel, waar hij dinsdagavond een eerste workshop ‘Desembrood bakken’ begeleidde. De cirkel is rond. Het was meteen ook de eerste keer dat de leskeuken gebruikt werd in het programma van het cultuurcentrum.

“Het zicht op de vijvers heb je hier ook, dat blijft fantastisch. Toen De Schakel mij vroeg om een workshop te geven, was ik direct overtuigd. Ik ben ze nog steeds erg dankbaar voor de kansen die ik kreeg. De oude bib was de springplank naar mijn huidige carrière. Het is ook leuk om de transformatie van deze site te zien, er is veel veranderd in vergelijking met enkele jaren geleden.”

Fermentatie

In maart volgt een tweede workshop desembrood bakken. “Het is een bewuste keuze. Het trage proces van desem fascineert mij. Ik vind fermentatie heel interessant. Met zo weinig mogelijk ingrediënten – enkel bloem, water en zout – probeer ik steeds een brood van hoge kwaliteit te vormen.”

Dat brood vind je in Tijs zijn atelier ExtraBrood, in de Vijvedreef 129 te Wielsbeke. “Op zaterdag openen Louise en ik thuis de winkel, van 7.30 tot 12 uur. Nadien trek ik naar de Boerenmarkt in Tielt. Ook in Gentbrugge vind je mij op de markt. In Waregem kan je ons desembrood bij traiteurwinkel Kokette vinden, en bij food boetiek e.scabeche. Dat is ook het afhaalpunt voor online bestellingen.

(LV)