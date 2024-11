Archontiko brengt ‘NONdedju’ over het wel en wee in een nonnenklooster

Toneelvereniging Archontiko brengt van vrijdag 22 november tot en met zondag 1 december in het Dorpshuis in Emelgem vijf keer de dolle komedie ‘NONdedju’. “Over de laatste zusters der Arme Klaren in een klooster in de buurt”, zegt voorzitter Jan Maertens. De regie is in handen van Jan Vanden Berghe.

Toneelvereniging Archontiko is aan haar zesde jaar toe. “NONdedju is een wervelende komedie van auteur Jack Staal waar de toeschouwer kennis maakt met de laatste zusters der Arme Klaren in een klooster in de buurt”, zegt Jan. “Het is al snel duidelijk dat niet alles verloopt zoals de bisschop het zou willen en sommige zusters het niet al te nauw nemen met het gebod ‘Bemin uw naaste als u zelve’.”

Cast

De zes nonnen worden vertolkt door Ann Defour, Daisy Denys, Grietje Verstraete, Krista Roelens, Tine Daver en Veerle Bekaert. Emiel Santy is de tuinman van het klooster en Jan Vanden Berghe zijn zoon.

Grietje Verstraete doet al mee van bij de start van Archontiko en speelde daarvoor nog bij Mandelgalm. In NONdedju speelt ze de rol van Moeder Overste. “De ‘manager’ van het klooster”, zegt Grietje. ‘Streng maar zacht van karakter en iemand die trouw is aan de geloften van armoede en gehoorzaamheid. Maar niet alle nonnen handelen daar naar en lopen altijd in de pas. Ze heeft het ook moeilijk dat er geen nieuwe roepingen meer zijn. Uiteraard moet ik me volledig proberen in te leven in die rol en dat is niet altijd gemakkelijk.”

Simpele zuster

Ann Defour is doet ook al voor de zesde keer mee bij Archontiko. Ze speelt de rol van zuster Antonia. “Een simpele leuke zuster die vaak de ‘foute’ grapjes maakt waar niemand écht kan mee lachen. Antonia denkt wel dat ze alle wijsheid in pacht heeft. Een rol die ik me helemaal eigen moet maken, omdat ikzelf uiteraard in niets op haar gelijk. Wel boeiend om te spelen!”

De voorstellingen van ‘NONdedju’ hebben plaats in het Dorpshuis in Emelgem op vrijdag 22 november (20 uur), zondag 24 november (17 uur), vrijdag 29 en zaterdag 30 november (20 uur) én zondag 1 december (17 uur). Tickets kosten 10 euro. Je kan ze bestellen via de leden, via www.archontiko.besteltickets.be en op 0473 23 33 67.