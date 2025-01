Absoluut recordjaar voor Concertgebouw Brugge: meer dan 220.000 bezoekers

Concertgebouw Brugge sluit 2024 af met uitzonderlijke bezoekerscijfers. Met een totaal van 220.806 bezoekers kende het kunstenhuis een absoluut recordjaar. Daarvan bezochten 100.152 mensen een voorstelling binnen het artistieke programma en maar liefst 120.654 bezoekers namen deel aan congressen, bedrijfsevents en gastvoorstellingen van Concertgebouw Events. “Deze groei is te danken aan een divers en kwalitatief artistiek programma en een uitgebreide waaier aan zaalhuurmogelijkheden”, zegt directeur Katrien Van Eeckhoutte.

In 2024 verwelkomde Concertgebouw Brugge 100.152 bezoekers voor zijn artistieke werking, een stijging met 5 procent ten opzichte van 2023. De educatieve en participatieve werking van het Concertgebouw kende zelfs een stijging van 25 procent goed voor bijna 17.000 personen.

Met 1.017 deelnemers uit 30 landen bouwde het Concertgebouw zijn stevige participatieve werking verder uit. Van alle bezoekers waren er ruim 19.000 jonger dan 26 jaar, nog nooit kreeg het Concertgebouw zo veel jongeren over de vloer.

Uitverkocht

Meer dan 50 voorstellingen waren uitverkocht. Toppers als London Philharmonic, Freiburger Barockorchester, Antwerp Symphony Orchestra met Collegium Vocale Gent en Rosas speelden voor een volle Concertzaal. Daarnaast bekoorden virtuoze muzikanten zoals Isabelle Faust, Boris Giltburg en Julien Libeer in onze intiemere kamermuziekzaal.

Maar ook voor CLUB Surround in een uniek concept op onze scène, Souterliedekens door Psallentes en Huelgas op locatie in Brugge, familievoorstellingen zoals Zwier, Karakuri en Muzieklabyrint of muzikale wandelingen door Brugge gingen alle tickets de deur uit.

Dans

Voort zorgde ook het internationale festival December Dance voor een mooie publieksopkomst. Meer dan 6.419 enthousiastelingen beleefden in december twaalf dagen vol dans, dat is het hoogste aantal sinds 2019. Naast December Dance organiseerde het Concertgebouw in 2024 nog tien festivals, onder meer GOLD, Motherhood en Raise your voice.

“Deze cijfers tonen aan dat ons publiek de artistieke keuzes waardeert”, zegt artistiek directeur Alexander Jocqué. “Met een veelzijdig programma blijven we inspireren en verbinden. Ook de blijvende focus op onze participatieve en educatieve werking loont. Ik ben enorm trots dat we de kaap van 100.000 bezoekers voor ons eigen programma overschrijden, dat is geleden van 2017, het enige jaar waarin we ook meer dan 100.000 mensen mochten verwelkomen.”

Events

Met 120.654 bezoekers realiseerde Concertgebouw Events een absoluut record sinds de start van de zaalhuurwerking in 2002. record sinds de start van de zaalhuurwerking in 2002. In 2024 vonden 220 evenementen plaats, variërend van internationale congressen en een verscheiden aanbod Te gast-voorstellingen tot exclusieve bedrijfsevents, recepties en diners.

Volgens algemeen directeur Katrien Van Eeckhoutte brak het Concertgebouw in 2024 records op diverse vlakken: “We zijn fier dat we in 2024 alweer meer dan 4.400 artiesten op onze podia konden laten schitteren voor een bijzonder nieuwsgierig, divers en groeiend publiek, gaande van Bruggelingen tot internationale bezoekers. Bij congressen en bedrijfsevents toonde het Concertgebouw met succes zijn meerwaarde als plek met een ziel, waar beleving centraal staat en waar events zo veel mogelijk worden verrijkt met een artistieke invulling.’

Zaalhuur

Sinds 2021 opereert de zaalhuurwerking van het Concertgebouw onder de noemer ‘Concertgebouw Events’. Die zet in op een brede waaier aan events waarbij beleving centraal staat. “Dankzij langdurige samenwerkingen met kwaliteitsvolle partners kan het Concertgebouw een uiteenlopend publiek naar Brugge brengen”, vervolgt Katrien Van Eeckhoutte.

Samen met Visit Flanders, Visit Bruges en het nabijgelegen BMCC zet Concertgebouw Events actief in op de internationale promotie van Brugge als congresbestemming. Zo realiseerde het team van Concertgebouw Events in 2024 vijf meerdaagse internationale congressen, wat een positieve impact had op het verblijfstoerisme en de lokale economie in Brugge.

Kunst en events blijken een succesvolle combinatie. “Bij meer dan de helft van de grote congressen werd muziek of dans actief in het programma geïntegreerd”, legt de algemeen directeur uit. “Hoogtepunten waren onder andere de prestigieuze IAMA-conferentie met ruim 500 internationale muziekprofessionals, bijna 1.000 ondernemende vrouwen bij de Generation WOW conferentie, en het internationale EACD-congres dat zowat alle Europese professionals die werken met kinderen met een beperking, naar Brugge bracht en bovendien bekroond werd met de ICCA Incredible Impacts.”