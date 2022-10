WZC Sint-Camillus in Wevelgem slachtoffer van cyberaanval

Woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem is afgelopen weekend slachtoffer geworden van een cyberaanval. Nog tot minstens woensdag zullen er problemen zijn. De politie onderzoekt de zaak.

Het was een van de medewerkers die afgelopen weekend melding maakte dat ze niet op de zorgdossiers geraakte. Bleek dat het systeem van woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem werd gehackt. “Onze ICT-ploeg is alles volop aan het bekijken, want we weten niet vanwaar de besmetting komt”, zegt algemeen directeur Edwine Laridon.

De politie werd net als het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte gebracht en onderzoekt de zaak momenteel. “We doen er alles aan om weer digitaal operationeel te zijn”, aldus Laridon. Ze gokt dat het computernetwerk nog tot minstens woensdag verstoord zal zijn.

Voor de medewerkers van het woonzorgcentrum is het intussen aanpassen. “We moeten nu alles op papier doen”, klinkt het. “De medicatie kunnen we dankzij de apotheek opvolgen. Die zorgt voor updates en komt dinsdag ook langs. De maaltijden zullen we dan weer moeten inbellen. En facturen zullen met een weekje vertraging verwerkt worden.”

Dat betekent meer werk, maar uiteindelijk zouden de bewoners, nog de bezoekers er iets van mogen merken. Voor het wzc is het nu het resultaat van het onderzoek afwachten. “We zullen moeten weten van waar de besmetting komt om dan eventueel gericht actie te ondernemen”, vertelt de directeur. Ze is toch geschrokken. “We treffen heel wat maatregelen en werken ook sensibiliserend. Je denkt er dus wel aan, maar verwacht nooit dat het bij jezelf zal gebeuren.” (JD)