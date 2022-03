Weer nacht vol lekke banden in Lo: “Wij verhuizen net naar hier voor de rust, en nu gebeurt dit”

Een half jaar na de eerste ‘lekke bandennacht’ werd Lo afgelopen zondagochtend wakker met een twintigtal nieuwe schadegevallen in verschillende straten. “Wat we nu meemaken, is allerminst normaal.”

Uitgerekend om in alle rust van hun oude dag te genieten, verhuizen Luc Jacobs (66) en zijn vrouw momenteel van Nieuwpoort naar Lo. Maar hun verhoopte rust wordt nu verstoord en de verhuis loopt hierdoor onverwacht vertraging op.

“Mijn aanhangwagen met dubbele as, die geparkeerd staat voor onze nieuwe woning in de wijk Schaerdeke in Lo, heeft plots twee platte banden”, vertelt Luc. “Lo hadden we ons ingebeeld als een heel vrolijk, mooi en rustig stadje, maar dit is een koude douche. En blijkbaar is het nu de tweede keer op korte termijn, dat verwondert me wel. Ik zoek momenteel iemand, die dit ter plaatse kan repareren, want zo kan ik niet rijden. Hopelijk lukt dat nog deze week, want ik heb nog verhuiswerk. Ja, ik blijf verhuizen. Ondanks dit vandalisme ben ik er vrij gerust in dat de rust terugkeert. Lo is mooi en heeft plezante inwoners.”

Dezelfde dader?

Luc komt alvast goed overeen met Hugo Declerck (74), die woont bij de Lobrug. Ook hij had zondagochtend een platte band. “Aan mijn Mercedes Vito, die geparkeerd staat voor mijn café. Ik ga dat zelf proberen te repareren. Mijn zoon, die garagist is, moet straks nog een paar andere schadegevallen oplossen. Dit keer zijn het iets meer gevallen dan vorig jaar. Voor mij is het wel pas de eerste keer, ook al gaat het opnieuw om dezelfde buurt die getroffen is. Ik weet niet of het dezelfde dader is, maar het gaat alleszins om iemand met veel durf en tijd heeft om hier ’s nachts rond te lopen. Een mens wordt er niet gelukkig van. Afhankelijk van het type band kan de kost snel oplopen tot 200 euro. En dan is er nog de hinder voor de getroffen toeristen en de inwoners, die op hun werk moeten raken.”

Meerdere banden werden op deze manier kapot gestoken. © TP

Voor zelfstandig thuisverpleegkundige Peggy Devoldere (43) uit de Hogebrugstraat lijkt dat wel te lukken. “In afwachting van definitief herstel monteerden we reservewielen op de getroffen wagens van mij, mijn man en onze oudste dochter.”

Camera’s

Hugo en Peggy suggereren om camera’s te laten plaatsen in de gemeente. “Dat is een optie, maar men weet die dan ook wel hangen”, stelt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “Wat we nu meemaken is allerminst normaal. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe we het een halt kunnen toeroepen. Intussen hoop ik op voldoende bewijsmateriaal via privécamera’s.”

“Deze feiten zwart op wit aantonen, wordt niet evident”, bevestigt Jorik Debruyne, commissaris van politiezone Spoorkin. “We voeren een inventarisatie en buurtonderzoek uit, en houden verschillende pistes open. We doen ons uiterste best.” (TP)