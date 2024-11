Vijftiger gedagvaard voor vandalisme in Torhout en kerk van Jabbeke

Een 57-jarige man moet zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor feiten van vandalisme. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, dinsdag. Met een ijzeren staaf sloeg de verdachte in Torhout de voorruit van vier voertuigen in. Eerder viseerde hij ook de kerk van Jabbeke.

Buurtbewoners werden zondag rond 19 uur opgeschrikt door lawaai in de Langepijpestraat in Torhout. Een vandaal bleek de voorruit van vier geparkeerde wagens beschadigd te hebben met een ijzeren staaf. Dankzij een alerte burger kon de politie van de zone Kouter maandagochtend een verdachte inrekenen.

De vijftiger bleek ook in Jabbeke al twee keer toegeslagen te hebben. Zaterdag zou hij in de Koning Albertstraat de voorruit van een voertuig verbrijzeld hebben. Bovendien zou hij diezelfde dag in de kerk van Jabbeke enkele deuren met glasramen ingeslagen en vernield hebben.

Snelrecht

Na verhoor besliste het Brugse parket om de verdachte in snelrecht te dagvaarden. Dat betekent dat hij zich binnenkort voor de correctionele rechtbank van Brugge moet verantwoorden.