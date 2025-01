Vijf jongeren betrapt die met graafmachine joyriden op strand van Oostduinkerke

De politie werd zaterdagavond opgeroepen na een vreemde melding van op het strand in Oostduinkerke. Daar bleek een groepje jongeren aan het joyriden te zijn met een graafmachine.

Een getuige belde de politie Westkust zaterdagavond om 22.25 uur op en meldde dat een groep jongeren op het strand van Oostduinkerke aan het joyriden waren met een graafmachine. Dat gebeurde ter hoogte van de Zeedijk. “Onze ploegen snelden ter plaatse en konden de graafmachine aantreffen op de Zeedijk ter hoogte van het zwembad”, meldt de politie Westkust. “Er waren geen jongeren meer in en rond de graafmachine op te merken. Bij nazicht in de omgeving konden we echter vijf jongeren aantreffen die uiteindelijk toegaven met de graafmachine op het strand rondgereden te hebben. De ouders van de vijf jongeren werden ingelicht en de graafmachine werd door onze wachtofficier teruggeplaatst op zijn originele standplaats. Er was geen schade aan de graafmachine vast te stellen.”

Of de feiten nog een gevolg krijgen voor de jongeren is niet duidelijk. (JH)