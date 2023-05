Verdachte in de cel voor mensenhandel in de pluimveesector

Een 51-jarige Turkse Nederlander zit in de cel op verdenking van mensenhandel door economische uitbuiting in de pluimveesector. Dat meldt de West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent. De slachtoffers verbleven in een vervallen vakantiehoeve.

De bal ging aan het rollen toen twee Bulgaren midden november 2021 in Poperinge enkele buurtbewoners aanspraken. Ze stelden honger te hebben, maar beschikten niet over middelen om voedsel aan te kopen. Bovendien bleek dat hun werkgever hun identiteitspapieren had afgenomen. Vervolgens ontdekte de lokale politie van Ieper een tiental slachtoffers die in een vervallen vakantiehoeve verbleven.

Arbeidsuitbuiting en mensenhandel

Uit de verklaringen van de slachtoffers bleek dat er mogelijk sprake was van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Ze werden onder andere in Roemenië en Bulgarije gerekruteerd om in België te werken op kwekerijen en boerderijen. Concreet werden de werkkrachten ingeschakeld om het pluimvee te verzamelen en op te halen. “Er rezen ernstige vragen bij hun leef- en arbeidsomstandigheden. De slachtoffers werden opgevangen door de erkende slachtoffercentra”, stelt arbeidsauditeur Jeroen Lorré in een persbericht.

Eerder onderzoek in Nederland

Het onderzoek wees uit dat dergelijke praktijken zich ook op andere plaatsen in Vlaanderen afspeelden. Bovendien werd in Nederland eerder al een onderzoek gevoerd naar gelijkaardige feiten. Uiteindelijk werden op 25 april een reeks huiszoekingen uitgevoerd in België en Nederland. “Deze actie situeerde zich in een gerechtelijk onderzoek gericht tegen een Nederlands-Belgische vennootschapsgroep en hun bedrijfsleiding.” Tijdens de actie werd een 51-jarige Arnhemmer van Turkse origine gearresteerd.

Ondertussen werd de hoofdverdachte aan ons land overgeleverd en vervolgens aangehouden door de onderzoeksrechter. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend dat de Turkse Nederlander in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.