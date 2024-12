Unizo geplaagd door vandalisme in dorpskom Sint-Eloois-Winkel

De ondernemersorganisatie Unizo Sint-Eloois-Winkel plaatste begin december op het Sint-Hubrechtsplein in de kerkomgeving drie constructies in polyetheen met daarop telkens een boodschap voor het eindejaar. Twee van drie constructies zijn woensdagnacht vernield.

“Bij Unizo zetten we ons met hart en ziel in om de kerstdagen in het dorp zo sfeervol en gezellig mogelijk te maken”, klinkt het. “Jammer genoeg lijken onze inspanningen niet door iedereen gewaardeerd te worden.”

“Het was de eerste keer dat we kozen voor zo’n constructie om de kerstsfeer in het dorp te creëren en het wat op te vrolijken”, vertelt voorzitter Philippe Seurinck. “Het is jammer dat het op zo’n manier tot een einde moet komen. Twee van de drie constructies kunnen niet meer worden hersteld en is ondertussen alles weggenomen.”

Unizo diende nog geen klacht in bij de lokale politie Grensleie. “We zijn nog aan het overleggen of we dat zullen doen”, zegt de voorzitter. “Ik denk niet dat er in de buurt camera’s hangen.”