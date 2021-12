Topper in vierde provinciale onzeker nadat vandalen voetbalveld van Jong Helkijn kapotrijden

Vandalen hebben afgelopen nacht het voetbalveld van vierdeprovincialer Jong Helkijn vernield. De daders reden met een auto verschillende keren over het veld, met aanzienlijke schade aan de grasmat als gevolg. Normaal geeft Jong Helkijn zaterdagavond Eendracht Kuurne partij in wat een topper in vierde provinciale C moet worden. Volgens het bestuur van Jong Helkijn is het onzeker of die wedstrijd kan plaatsvinden.

Het was schrikken voor Jong Helkijn toen enkele leden van de vierdeprovincialer uit Spiere-Helkijn zaterdagochtend aankwamen op het eerste veld. Onbekende vandalen reden afgelopen nacht met een auto over het veld en richtten zo aanzienlijke schade aan. “Waarschijnlijk gaat het om een paar jonge gasten die wat stoer wilden doen en met hun auto over ons veld zijn komen crossen”, zucht Sven Vandekerckhove, jeugdcoördinator van Jong Helkijn. “Ik snap niet wat daar plezierig kan aan zijn. Wie doet nu zoiets?”

Ook in 2019

Het incident doet denken aan een gelijkaardige vandalenstreek in januari 2019. Toen werd het voetbalveld van de duiveltjes van Jong Helkijn op het sportcentrum in Spiere aan flarden gereden door een auto. “Die keer is uiteindelijk wel uitgekomen wie daarachter zat toen een van die gasten wroeging kreeg en alles is komen opbiechten”, vertelt Sven.

“Het vervelende is dat we absoluut geen idee hebben wie er dit keer achter deze onbegrijpelijke vandalenstreek zit. Buurtbewoners hebben niets gezien of gehoord en de camerabeelden bij de garagist aan de overkant van de straat bieden geen uitsluitsel. Ik hoop dat de daders zelf naar voren durven stappen en zich komen aangeven.”

Topper in vierde C

Zaterdagavond staat voor de eerste ploeg van Jong Helkijn de topper in vierde provinciale C tegen Eendracht Kuurne op het programma. De thuisploeg staat op een gedeelde vierde plaats op amper drie punten van Kuurne, een van de drie leiders in de competitie. “Of we kunnen spelen? Ik hoop alleszins van wel”, aldus Sven. “De groeven in het veld zijn niet zo heel diep, maar het hangt natuurlijk af van het oordeel van de scheidsrechter ter plaatse. Als die goed gezind is, kunnen we spelen. Maar voor hetzelfde geld moeten we de match uitstellen. Of erger nog: krijgen we een forfait. Het wordt een twijfelgeval, vrees ik.”