Zware celstraf en financiële dobber voor speed dealende vader (56) uit Oostrozebeke: “Tijd om tot de jaren van verstand te komen”

“Ik vind geen rust thuis omdat papa drugs verkoopt en er altijd iemand over de vloer is.” Een briefje op de slaapkamer van de dochter van een 56-jarige man uit Oostrozebeke greep op de rechtbank recht naar de keel. De man stond samen met twee anderen uit Wielsbeke en Moorslede terecht voor grootschalige speedhandel. “Ik wil mijn dochter niet kwijt”, klonk het, maar toch zal hij het een tijdje zonder haar moeten stellen. Hij kreeg een zware celstraf en boete.

Het onderzoek naar het trio was een gevolg van een ander gerechtelijk onderzoek naar een koppel dat drugs verkocht en geschaduwd werd. Ook hun telefoon werd afgeluisterd. Gesprekken over ‘parfum’, ‘spekken’ en ‘fietstochtjes’ konden onderschept worden. Uit het telefonie-onderzoek bleek ook dat er op 28 maart 2022 in opdracht van Ringo D. (50) uit Wielsbeke drugs zouden geleverd worden in de woning van Hendrik L. (56) in Oostrozebeke. Het duurde nog enkele maanden vooraleer er op 10 januari 2023 huiszoekingen werden uitgevoerd. De vondst in Oostrozebeke was niet min: 8 kilogram speed, 3 liter vloeibare speed, 1.300 xtc-pillen en 37.000 euro cash geld. Bij Ringo D. vonden de speurders enkel 100 gram speed. Jurgen O. (47) uit Moorslede wordt ervan verdacht in opdracht van D. drugs te hebben rondgevoerd. De openbare aanklager vroeg celstraffen van 2 tot 3 jaar en boetes tot 20.000 euro. “Het is tijd om tot de jaren van verstand te komen”, vond ze.

Koperhandel

Het trio werd de voorbije jaren één voor één al eens veroordeeld voor drugsinbreuken. “Maar het is volledig gedaan nu”, aldus L. “Ik wil mijn dochter niet kwijt.” De boodschap op het briefje van zijn dochter kwam stevig binnen. “De drugs lagen in de living in een doodshoofd, in een hok, op plaatsen waar ook je dochter in principe aan kon”, merkte de rechter op. Het meisje dreigde er mee het huis te verlaten als haar vader niet met de drugshandel zou stoppen. Ze wist van de handel van haar vader af, werd ei zo na meegesleurd in het onderzoek maar ging uiteindelijk vrijuit. “Ik beloofde haar te stoppen”, aldus nog L. Hij vroeg de rechter een voorwaardelijke straf. “Niet al het gevonden geld was van drugshandel afkomstig”, merkte advocaat Jan Leysen nog op. “Hij heeft ook een handel in koper.” Het bracht weinig zoden aan de dijk, want de rechter veroordeelde L. tot een effectieve celstraf van 40 maanden en een boete van 20.000 euro. Ze verklaarde ook 33.400 euro drugsgeld verbeurd.

Scheiding

Ringo D. ontkende dat hij de grote spilfiguur was die aan de touwtjes trok, de contacten met het verdachte koppel warm hield en de woning van L. als opslagplaats gebruikte. “Die 100 gram speed die is gevonden, kocht ik voor mijn echtgenote”, verklaarde hij. “Maar dat probleem zal zichzelf oplossen, want ik ga scheiden.”

Hij vroeg net als Jurgen O. een werkstraf te mogen uitvoeren. “Een sukkelaar die is gebruikt”, aldus advocaat Filip De Reuse. “Maar hij heeft al meer dan een jaar komaf gemaakt met zijn verslaving. Hij zat 2 maanden in voorhechtenis in de cel, maar volgde nadien stipt zijn voorwaarden.”

Jurgen O. is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uren, Ringo D. tot één jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro. (LSi)