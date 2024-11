Zonder rijbewijs met motor aan 230 km/u op E17: “Moest snel op mijn werk zijn”

Zijn rijbewijs was hij al enkele maanden eerder kwijtgespeeld, maar toch nam een 33-jarige man uit Wevelgem zijn motor om naar zijn werk te rijden, aan meer dan 230 kilometer per uur. De politierechter was niet mild.

Op 5 april 2023 merkte de politie motorrijder Mathias D. op toen hij in Kortrijk de snelweg E17 op reed. Dat ging gezwind en de snelheid werd alsmaar opgedreven. “De politie reed 230 kilometer per uur, maar hij liep nog verder uit”, schetste de openbare aanklager. Pas toen hij 8 kilometer verder in de remmen moest voor andere weggebruikers, kon de politie de dertiger bijbenen en langs de kant zetten.

Hij bleek geen rijbewijs te bezitten, na een eerdere veroordeling eind 2022. “Na een periode van economische werkloosheid had hij een telefoontje gekregen dat hij die dag wél mocht werken”, schetste zijn advocaat. “Hij had niemand om hem te voeren en in al zijn enthousiasme nam hij zijn motor en reed te snel.”

Boete en rijverbod

De politierechter kon zijn gedrag niet appreciëren, vooral niet toen ze zag dat D. in 2012 ook al eens veroordeeld werd omdat hij zonder rijbewijs rondreed. Ze veroordeelde de man tot een boete van 3.200 euro en een rijverbod van 4,5 maanden. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. (LSi)