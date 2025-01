“Zijn nichtje (5) aan hem toevertrouwd maar vertrouwen volledig beschaamd, al vanaf de eerste avond”: oom (61) riskeert 12 jaar cel voor seksueel misbruik

“Hij had een vader voor haar moeten zijn, maar misbruikte zijn eigen nichtje al vanaf de eerste avond.” Toen de ouders van een 5-jarig meisje voor een jaar naar het buitenland vertrokken en haar bij haar oom en tante in Roeselare lieten verblijven, vergreep de 61-jarige oom zich bijna dagelijks aan zijn nichtje. Hij riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een effectieve celstraf van twaalf jaar. Tot vandaag verbleef hij nog geen dag in de cel…

In 2019 vertrokken de ouders van het meisje voor een jaar naar het buitenland. Hun 5-jarige dochter zo lang uit haar vertrouwde omgeving halen, vonden ze geen goed idee. Dat ze al die tijd bij haar oom en tante in Roeselare mocht verblijven, leek dus een goede oplossing. “Maar al op de eerste avond startte het misbruik door haar oom”, aldus de openbare aanklager. Eerst met betastingen, later ook seksuele handelingen. “Bijna dagelijks”, vervolgde de procureur. “Toen zijn eigen echtgenote was gaan slapen, mocht het meisje nog een uurtje opblijven en dan misbruikte hij haar in de woon-, bad- of slaapkamer.” Ook toen de ouders van hun avontuur teruggekeerd waren, bleef het misbruik tijdens bezoekjes aan oom en tante nog een tweetal jaar verder duren.

Vrij onder voorwaarden

Aan het meisje vroeg de oom het aan niemand te zeggen, “het was hun geheimpje.” Pas halfweg 2023 nam het slachtoffer uiteindelijk toch haar oudere zus in vertrouwen en barstte de bom. Na een familiegesprek gaf de oom zich spontaan bij de politie aan en bekende. Na voorleiding voor de onderzoeksrechter werd hij meteen onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moest zich wel laten begeleiden, mocht geen contact meer hebben met het slachtoffer, mocht zich niet alleen in een ruimte met -16-jarigen bevinden, …

“Voorwaarden die hij al anderhalf jaar goed volgt”, aldus zijn advocaat Kim Devoldere. “Hij heeft veel spijt en schaamte, heeft zelf kinderen en kleinkinderen. Tot vandaag weet hij nog altijd zelf niet hoe dit is kunnen gebeuren. Hij hoopt dat de impact van zijn daden op het meisje zo beperkt mogelijk blijven. Het mag nooit meer gebeuren. Daarvoor dient de begeleiding. Hij beseft dat de feiten walgelijk zijn en hoopt op een straf met verdere begeleidende voorwaarden.” Zonder verblijf in de gevangenis dus. De man geniet nog altijd de steun van zijn gezin. “Omdat ook zij weten dat hij een serieuze misstap heeft begaan, maar het geen deel uitmaakt van zijn DNA”, aldus nog Kim Devoldere. “Ik weet niet hoe het is kunnen gebeuren. Ik had het moeten stoppen”, klonk het tussen de tranen door bij de zestiger. Aan het meisje en haar ouders betaalde hij al een schadevergoeding van ruim 14.500 euro.

Uitspraak eind februari

Als het van de openbare aanklager afhangt, volgt wél een zware straf. Twaalf jaar effectieve celstraf, vorderde hij. “Al op de eerste avond botvierde hij zijn seksuele driften op zijn eigen nichtje. Jarenlang”, klonk het streng. “Hij had een vader voor haar moeten zijn”, vond advocate Stephanie Van den Broeke, die de belangen van de ouders en het meisje vertegenwoordigde. “Maar in plaats van er voor te zorgen, misbruikte hij haar.”

Op 25 februari volgt een uitspraak. (LSi)