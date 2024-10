“Ze heeft mijn zoon vermoord”: man (31) moet niet meer terug naar cel nadat hij vriendin toetakelt onder invloed van flakka

Dat het gebruik van de zombiedrug flakka niet alleen zorgt voor vreemd gedrag maar ook voor wartaal bleek bij de behandeling van een rechtszaak in Kortrijk. Een 31-jarige man uit Izegem stond er terecht omdat hij zijn vriendin onder invloed van flakka stevig toetakelde. “Ze heeft mijn zoontje vermoord”, klonk het achteraf bij een oproep naar de politie. Daar bleek helemaal niets van aan…

De alarmerende melding deed op 20 januari alle alarmen op rood slaan. Zowel de politie van de zone RIHO als de hulpdiensten snelden naar de woning in de Vredestraat in Izegem. In de buurt troffen de agenten Gregory D. op blote voeten en met een honkbalknuppel in de hand aan. In de woning lag een zwaar bebloede vriendin, maar gelukkig geen dood zoontje. Dat bleek een waanbeeld dat alleen in het hoofd van D. bestond.

“Domste drie weken van mijn leven”

Maar overtuigd van dat idee en na enkele discussies had D. zijn vriendin wel hardhandig aangepakt, getuige een bloedspoor van beneden tot boven. De openbare aanklager tilde zwaar aan het partnergeweld en vorderde een effectieve celstraf van 2 jaar. “De domste drie weken van mijn leven”, blikte D. op de rechtbank op die periode terug.

Na het voorval bleef hij meer dan 100 dagen in de cel. “Hij had het naïeve idee dat hij door zelf flakka te gebruiken hij er samen met zijn vriendin vanaf zou kunnen geraken”, aldus zijn advocaat Patrick Verhamme. “Dat was hem vroeger met cannabis ook al gelukt. Maar nu draaide het dus helemaal verkeerd uit.”

“Ik wil zo snel mogelijk van de drugs af geraken”, aldus D. De rechter stuurde hem niet meer terug naar de gevangenis maar gaf hem een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. Hij moet zich wel voor zijn drugs- en agressieprobleem laten begeleiden. (LSi)