‘Wildkakkende’ man (64) krijgt jaar cel en moet zich verplicht laten begeleiden voor alcoholprobleem

Een 64-jarige man die al enkele jaren de kust besmeurt door op verschillende plaatsen te gaan ‘wildkakken’ heeft van de strafrechter in Veurne één jaar cel met uitstel gekregen. Daniël D. werd al eerder voor dezelfde feiten veroordeeld maar blijft maar hervallen, zeker omdat hij een zwaar alcoholprobleem heeft. Daarvoor moet hij zich nu verplicht residentieel laten begeleiden.

De man is al jaren gekend aan de kust. Daniël D. was ooit een gevierd chef in topkeukens in Luxemburg en is afkomstig uit het Brusselse. Na een motorongeval in 1986 gleed de man echter jaar na jaar verder af tot hij een daklozenbestaan begon te leiden aan de kust, onder andere in Blankenberge, Knokke, De Panne en Koksijde. Daar valt hij al enkele jaren op als wansmakelijke ‘wildkakker’. De man doet er zichtbaar zonder schaamte zijn grote behoefte in winkelstraten. Daarvoor werd hij al eerder voor veroordeeld in de rechtbank, maar de man leert zijn lesje niet. “Op 7, 12 en 14 oktober en op 8 november vorig jaar werd hij viermaal betrapt in De Panne”, sprak de procureur. “Het gaat telkens om openbare zedenschennis.”

Volgens zijn advocaat heeft de man medische problemen. “Hij probeert wel tijdig een toilet te zoeken als hij iets voelt, maar is meestal te vaak onder invloed van alcohol waardoor het niet lukt. Vroeger was hij inderdaad een topchef, maar helaas is hij afgegleden tot dakloze.”

Vonnis

De rechter zag weinig mogelijkheden en sprak van een vicieuze cirkel, maar gaf toch één jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Zo moet D. zich zo snel mogelijk residentieel laten opnemen om te werken aan zijn alcoholprobleem. (JH)