Vrouw (71) krijgt rijverbod nadat ze geen voorrang verleent aan moeder met kinderwagen

Een 71-jarige automobiliste stond maandagochtend voor de politierechtbank terecht nadat ze een vrouw met kinderwagen geen voorrang verleende op een zebrapad. De zeventiger kreeg een geldboete en rijverbod opgelegd van de rechter.

De 71-jarige M.J. reed op 25 mei 2024 met haar wagen in de buurt van het station in Oostende. Een moeder wandelde daar met de kinderwagen al op het zebrapad toen M.J. met haar wagen passeerde en geen voorrang verleende. Enkele agenten zagen het voorval gebeuren, waardoor de dame maandagochtend in de politierechtbank terecht stond.

Vonnis

De dame ontkende de feiten niet, al benadrukt ze wel dat ze zeker niet snel reed omdat ze op de baan aan het focussen was. De politierechter benadrukte nog eens dat de dame in die straat ook helemaal niet mocht rijden. “Er zijn daar werkzaamheden gebeurd en alles is heel verwarrend nu”, zuchtte de vrouw.

De politierechter besloot de dame te veroordelen tot een geldboete van 240 euro en een rijverbod van 8 dagen.