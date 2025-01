Vrouw (45) uit Brugge wordt op enkele maanden tijd meerdere keren betrapt op rijden onder invloed: “Ik drink als ik me thuis verveel”

Een moeilijke periode thuis zorgde ervoor dat de 45-jarige K.P. steun zocht in alcohol. De veertiger kroop daarna vaak in haar wagen en liep op enkele maanden tijd meerdere keren tegen de lamp. Voor de Brugse politierechter was de maat vol. “Heb je je rijbewijs op zak? Lever dat nu dan maar in.”

Na een echtelijke ruzie besloot de 45-jarige K.P. op 2 juli vorig jaar met de wagen naar enkele vrienden in Brugge te rijden. De dame liep werd die avond uiteindelijk onderworpen aan een politiecontrole en liep zo tegen de lamp voor het rijden onder invloed. Na de alcoholcontrole bleek K.P. rond te rijden met 2,28 promille in het bloed.

De vrouw werd gedagvaard voor de politierechtbank en zakte woensdagavond zelf af naar Brugge. Uit het strafdossier van K.P. bleek dat de vrouw op 23 augustus 2023 al eens veroordeeld was voor het rijden onder invloed.

De vrouw gaf op vraag van de rechter schoorvoetend toe dat ze kampt met een alcoholproblematiek. “Als ik thuis ben, verveel ik me”, zei K.P. “En dan begin ik te drinken.” Als klap op de vuurpijl werd de vrouw in begin januari dit jaar opnieuw betrapt voor het rijden onder invloed. De procureur wees de rechter er ook op dat er nog vier andere dossiers rond alcoholintoxicatie in het verkeer lopende zijn. De maat was duidelijk vol voor de rechter.

Vonnis

K.P. kreeg een geldboete van 3.440 euro en een rijverbod van drie maanden. De vrouw moet ook alle proeven opnieuw afleggen en krijgt een jaar een alcoholslot. De rechter besloot nog een stap verder te gaan en de vrouw ook rijongeschikt te verklaren.

“Je bent een gevaar op de baan”, zei de politierechter. “Daarom kan ik je niet langer in het verkeer toelaten. Heb je je rijbewijs op zak? Lever dat nu dan maar in.”

(CCA)