Vijftiger uit Wingene krijgt jaar cel voor herhaaldelijk partnergeweld

De Brugse strafrechter heeft een 51-jarige man uit Wingene veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor ernstig partnergeweld. Freddy C. had slechts enkele maanden eerder vier jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor geweld tegen zijn vorige partner.

Op 26 augustus 2021 in de loop van de avond gaf het slachtoffer aan dat ze een punt wilde zetten achter haar relatie met de beklaagde. De toen 50-jarige vrouw zou de nacht doorbrengen in de loods van een vriend. Die avond keerde ze toch terug naar het appartement in Oostkamp, omdat het te koud was in de loods. Het slachtoffer deed de deur van de slaapkamer wel op slot.

Naakt op straat

Freddy C. sliep op de zetel, maar begon ‘s nachts toch op de slaapkamerdeur te bonken. Zijn partner liet hem binnen, waarna het tot een discussie kwam. De beklaagde sloeg op haar hoofd, greep haar bij de nek en sloeg haar hoofd twee keer tegen de tegels van het toilet.

Uiteindelijk kon het slachtoffer vluchten door naakt de straat op te lopen. Ze werd opgepikt door een toevallige voorbijganger die haar naar een vriend bracht. Door de psychische gevolgen was de vrouw vier weken werkonbekwaam.

Meerdere veroordelingen

De verdediging vroeg tevergeefs om een werkstraf of een autonome probatiestraf op te leggen. Volgens de rechter blijkt uit het strafblad van C. echter duidelijk dat hij een reëel gevaar betekent voor zijn partners. De beklaagde liep ook al meerdere veroordelingen op voor opzettelijke slagen en verwondingen.

In februari 2021 kreeg hij van het Gentse hof van beroep zelfs vier jaar voorwaardelijke celstraf voor ernstig partnergeweld. Op het moment van de feiten stond hij dus nog onder voorwaarden. Ook na dat incident zou hij nog twee keer zijn voorwaarden geschonden hebben.