Vijftiger moet zich laten begeleiden na bezit en verspreiding kinderporno: “Kijk al 20 jaar porno”

Meer dan 260.000 kinderpornografische foto’s en 2.000 filmpjes. Dat vonden de speurders op de laptop van een 59-jarige man uit Hooglede. Het dreigde hem een gevangenisstraf van twee jaar te kosten, maar uiteindelijk moet hij zich gewoon laten begeleiden. “Hij is verlamd dus een echt seksuele drang speelt er niet”, stelde advocaat Michiel Van Eeckhoutte de rechter enigszins gerust.

Begin februari 2023 ving het Amerikaanse Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen (NCMEC)op dat er halfweg 2022 een kinderpornografische foto vanop het IP-adres van Hans D. was geüpload. Een huiszoeking volgde en die bracht een berg compromitterende foto’s en filmpjes op de laptop aan het licht, netjes geordend in verschillende mappen. “Met peuters, kleuters en tieners”, aldus de openbare aanklager. “De oudste afbeeldingen dateerden al uit 2008.”

Verlamd

D. gaf het bezit van de kinderporno toe. “Ik kijk al 20 jaar wekelijks porno”, klonk het in zijn verklaring. “De afbeeldingen worden opgeslagen om dan later nog eens te herbekijken, niet om te verspreiden.” Via een peer-to-peer programma gebeurde dat toch. “Hij is op een ongezonde manier op het internet bezig geweest”, aldus zijn advocaat Michiel Van Eeckhoutte. “Nochtans is er van een seksuele drang geen sprake. Sinds een verkeersongeval in 2017 is hij verlamd en aan een rolstoel gekluisterd. Hij zou nooit ‘in real life’ iemand misbruiken.”

Hij vroeg de rechter een voorwaardelijke straf met begeleidende voorwaarden. Die ging daar op in: achttien maanden voorwaardelijk, met begeleidende voorwaarden. D. moet ook een boete van 1.200 euro betalen. (LSi)