Vier verdachten blijven in cel op verdenking van mensensmokkel in De Panne

Vier verdachten – drie Irakezen en een Fransman – blijven een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend. Het viertal werd afgelopen zomer geklist door de politie en kon gelinkt worden aan een bootje dat vanuit De Panne de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilde maken.

Vier mannen tussen de 25 en 40 jaar zitten sinds donderdag 29 augustus in de cel op verdenking van mensensmokkel. Agenten van politiezone Westkust kregen het viertal die nacht rond 3 uur in het vizier, nadat de wagen waarmee ze rondreden in verband kon worden gebracht met eerdere feiten. Die eerdere feiten blijken telkens mensensmokkel via small boats te zijn.

Raadkamer

Enkele dagen later kwam de politie de vier mannen op het spoor. Een van hen heeft de Franse nationaliteit, de andere drie zijn Irakezen. Tijdens de arrestatie troffen de agenten een aanzienlijke hoeveelheid cash aan. Ook de gsm-toestellen van alle mannen werden in beslag genomen.

Het viertal verscheen dinsdagochtend voor een tweede keer voor de Brugse raadkamer. Die besliste hun aanhouding met een maand te verlengen.