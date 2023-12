Vier inbrekers die sinds kerstavond in cel zitten, vieren ook jaarwisseling in gevangenis

Vier mannen die in de gevangenis verblijven op verdenking van bendevorming en twee woninginbraken blijven een maand langer in de cel. De agenten sloegen de inbrekers op kerstavond in de boeien nadat ook inbrekersmateriaal in hun wagen werd gevonden.

De Brugse onderzoeksrechter besloot afgelopen dinsdag vier mannen uit de geboortejaren 1985, 2000, 1995 en 1996 aan te houden op verdenking van bendevorming en twee woninginbraken. Het viertal werd op kerstavond rond 19 uur in Knokke-Heist staande gehouden. De agenten troffen in hun wagen inbrekersmateriaal aan, waarna de mannen gelinkt konden worden aan twee inbraken in Knokke-Heist op 17 december en de nacht van 17 op 18 december.

Brugse raadkamer

De inbrekers verschenen vrijdagochtend voor een eerste maal voor de Brugse raadkamer. Die besliste om de aanhouding van de vier mannen met een maand te verlengen. Na Kerstmis vieren de dieven nu dus ook oud en nieuw in de gevangenis.