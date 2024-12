Verdachte van steekpartij in Brugge onder voorwaarden vrijgelaten

In het onderzoek naar een steekpartij in Brugge is een 34-jarige Bruggeling onder voorwaarden vrijgelaten door de raadkamer. Dat bevestigt zijn raadsman. De verdachte zou een messteek uitgedeeld hebben, maar beweert dat hij uit wettige zelfverdediging handelde.

Een 30-jarige man trok op zaterdag 26 oktober naar de woning van zijn ex-vriendin in de Waalsestraat in Brugge. Na een verblijf in de gevangenis wilde hij nog enkele spullen ophalen. Aan de woning kreeg hij het rond 16 uur aan de stok met haar 34-jarige nieuwe vriend. Tijdens dat conflict haalde die nieuwe vriend uit met een mes. Volgens het parket raakte het slachtoffer daarbij zwaargewond, maar verkeerde hij niet in levensgevaar.

Zelfverdediging

Naar aanleiding van de steekpartij werd de 34-jarige man als verdachte opgepakt. Na verhoor werd hij voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Na ongeveer anderhalve maand voorhechtenis werd de verdachte op 10 december door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten.

Volgens zijn advocaat Mathias Van Belleghem zou de dertiger zich enkel verdedigd hebben toen het slachtoffer agressief uit de hoek kwam. Zo zou het slachtoffer samen met een kameraad meermaals op de voordeur gestampt hebben. De Bruggeling ontkent ook dat hij bewust zou gestoken hebben. Naar eigen zeggen raakte hij de arm van het slachtoffer tijdens een schermutseling.