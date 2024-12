Man (34) die liefdesrivaal neerstak in Brugge heeft cel onder voorwaarden verlaten: “Hij blijft erbij dat het wettige zelfverdediging was”

De 34-jarige Bruggeling, die eind oktober de ex-partner van zijn vriendin neerstak, is terug op vrije voeten. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden in afwachting van zijn proces. Daar zal hij voor de vrijspraak gaan.

Op zaterdag 26 oktober ging het 30-jarige slachtoffer enkele spullen ophalen bij zijn ex-vriendin in de Waalsestraat, vlakbij het Koninging Astridpark in Brugge. Het kwam er tot een zware schermutseling met haar nieuwe vriend. Die laatste, een 34-jarige Bruggeling, haalde daarbij uit met een mes. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Wettige zelfverdediging

De verdachte heeft van meet af aan beweerd dat het slachtoffer samen met een andere man de deur had proberen intrappen en op hem af kwam gestormd toen de deur werd geopend. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij handelde uit wettige zelfverdediging”, aldus advocaat Mathias Van Bellegem.

Na de feiten werd de verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging tot doodslag. Maar vorige week dinsdag liet de Brugse raadkamer hem vrij onder voorwaarden en dit in afwachting van zijn proces.

