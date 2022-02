Vader uit Brugge die zijn ex-schoonzoon door zijn zoon liet verkrachten, blijft in de cel

Een Brugse vader zit in de cel omdat hij zijn zijn ex-schoonzoon ontvoerde, vastbond en door zijn zoon liet verkrachten. De reden: het slachtoffer chanteerde de familie met naaktfoto’s van zijn dochter, met wie hij dus eerder een relatie had gehad. “We wilden op onze beurt beeldmateriaal om tegen hém te gebruiken”, klonk het in de verklaringen. Ook de zoon zit ondertussen in de cel.

Foltering, ontvoering, slagen en verwondingen en verkrachting. De tenlastelegging tegen Abdal J. (46) en zijn zoon Haroun (20) uit Brugge zijn niet mals. De twee gingen ondertussen over tot bekentenissen en zitten allebei in de gevangenis. Het slachtoffer (25) moest boeten omdat hij ermee dreigde naaktbeelden van de dochter van Abdal J. openbaar te maken.

De man werd daarop ontvoerd, geslagen en in compromitterende houdingen gefilmd om op die manier zelf beelden te hebben waarmee hij gechanteerd kon worden.

Recht in eigen handen

De feiten dateren ondertussen al van midden juni vorig jaar. De relatie tussen de dochter van Abdal J. en het slachtoffer was toen – na enkele maanden – al een tijdje gedaan. Volgens de familie van het meisje – van Syrische afkomst en al enkele jaren in ons land – gebruikte haar ex-vriend enkele naaktbeelden om hen te chanteren.

Ze verklaarden aan de politie dat ze hem effectief betaalden en dat ze ook verschillende keren klacht indienden. Maar omdat de ex-vriend hen niet met rust liet, bedachten vader en zoon een plan en namen ze zelf het recht in handen. Ze zouden ervoor zorgen dat het chanteren ophield door zelf compromitterende beelden van de man te maken.

Verkracht

Op 18 juni lokte het meisje hem met een smoesje naar haar toe. Maar op de plaats van afspraak trof het slachtoffer niet zijn ex-vriendin, maar wel drie mannen. Het ging onder andere om de broer van het meisje. De man kreeg enkele rake klappen en werd in een auto gestoken.

Het trio reed met hem naar een huis, een eind buiten Brugge, en daar was ook zijn ex-schoonvader aanwezig. De twintiger werd verplicht om zijn kleren uit te trekken en Abdal J. gaf zijn jongste zoon de opdracht om de man te verkrachten. De vader maakte beelden om later tegen het slachtoffer te kunnen gebruiken.

Daarna reed het gezelschap terug naar de woning van Abdel J. in de Maria Van Bourgondiëlaan in Brugge. Hij werd er op een stoel vastgebonden en kreeg nog verschillende slagen te verwerken. Zijn ex-schoonvader bedreigde hem een paar keer met de dood. Maar zo’n vaart liep het uiteindelijk niet, want enkele uren later werd het slachtoffer uiteindelijk terug op straat gezet. Hij verwittigde de politie en die startten meteen een onderzoek naar de feiten.

Voorhechtenis

Zowel vader Abdal J. als zoon Haroun werden verschillende keren verhoord. De speurders konden de filmpjes in kwestie ondertussen ook opsnorren en confronteerden de twee tijdens het laatste verhoor met de beelden. Hun advocaten Jorn Verminck en Daphné Dumery willen niet dieper op de inhoud van die verhoren ingaan.

Maar volgens onze informatie verklaarden de twee dat er volgens hen geen sprake was van verkrachting. Zij beweerden namelijk dat ze het slachtoffer nooit dwongen. Iets waar de onderzoeksrechter duidelijk anders over dacht. Het duo werd dan ook aangehouden en in voorhechtenis geplaatst.

Afgelopen dinsdag verschenen ze voor de eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hen alvast een maand langer in de gevangenis te houden. Omdat het dossier al een tijdje loopt, zal het onderzoek mogelijk snel rond zijn en zullen de twee zich wellicht snel voor de correctionele rechtbank kunnen verantwoorden.

