Twintiger krijgt rijverbod na ongeval met vluchtmisdrijf met pintje teveel op in Knokke

De 29-jarige A.R. besloot daags na een stevig trouwfeest wijselijk niet met de wagen te rijden, maar enkele uren later liep de twintiger toch tegen de lamp voor het rijden onder invloed van alcohol. De man reed een geparkeerd voertuig aan en nam de vlucht. “Er moet héél veel gedronken geweest zijn”, stelde de politierechter.

Daags ervoor trof A.R nog de nodige voorzorgsmaatregelen. Na een trouwfeest in ’t Brusselse zakte de 29-jarige man op 26 februari 2024 nog met de trein naar Brugge voor een avondje voetbal met vrienden.

De vriendenbende besloot uiteindelijk na het affluiten van de match om nog een stapje te zetten in Knokke-Heist. “Het was de bedoeling om ook daar te blijven slapen”, zegt de advocaat. “Maar een vriend wilde per se naar huis en toen heeft hij de verkeerde inschatting gemaakt die vriend nog thuis af te zetten.”

Rijverbod

Tijdens die autorit zagen enkele getuigen hoe A.R. met zijn wagen een geparkeerd voertuig raakte. De twintiger bleef doorrijden, waarna de getuigen zelf de politie verwittigden. De man beweert zelf een tik te hebben gehoord, maar van een aanrijding wist hij niets. Na een alcoholcontrole bleek de man 2.71 promille alcohol in zijn bloed te hebben. “Er moet héél veel gedronken geweest zijn”, stelde de politierechter.

De man kreeg een rijverbod van 2,5 maanden. De rechter legde de twintiger ook een geldboete van 3.200 euro op, waarvan 800 euro met uitstel.

