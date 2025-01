Twee stewards Plopsaland vragen schadevergoeding nadat ze door jongeren in elkaar geslagen worden

Twee jonge stewards van Plopsaland vragen in de strafrechtbank van Veurne een schadevergoeding aan een 19-jarige man uit Diksmuide. Die maakte deel uit van een bende jongeren die de twee stewards op de parking van het pretpark in elkaar sloegen. Omdat de andere beklaagden minderjarig waren kwamen zij al voor de jeugdrechtbank. “Maar A.M. ontkent dat hij slagen uitdeelde, hij hitste de gemoederen wel op maar deed niets”, sprak zijn advocaat.

Op 25 februari 2023 was de net 18 jaar geworden A.M. uit Diksmuide samen met een grote groep jongeren aanwezig in Plopsaland De Panne. Een van de jongeren werd er betrapt op het stelen van frisdrank uit een shop. Twee stewards hadden dat gezien en wilden de jongeren tegenhouden.

“Maar die zetten het op een lopen waarna beide stewards hen achtervolgden”, sprak hun advocaat. “Tot op de parking buiten. Daar probeerden ze hen tegen te houden tot de komst van de politie maar dat zinde de jongeren niet. Met minstens vijf zijn ze een gevecht gestart, terwijl de anderen hen opjutten.”

“Belangrijk te weten is dat de twee stewards hen voordien niet aangeraakt noch gefouilleerd hebben, dat mag niet van Plopsaland. De gevolgen waren niet min: B. moest een operatie aan zijn duim ondergaan en kreeg daar pinnen in. Hij heeft er nog steeds last van. En C. kon twee weken niet werken.” Er werd respectievelijk 2.958 en 407 euro schadevergoeding gevraagd.

Opjutten

Beklaagde A.M. uit Diksmuide werd door de stewards aanwezen als grootste agressieveling en het zou ook zijn minderjarig broertje geweest zijn die de diefstal pleegde. “Maar dat klopt in beide gevallen niet”, zegt zijn advocaat.

“Men viseert hem op basis van zijn uiterlijke kenmerken. A.M. geeft toe aanwezig te zijn in het pretpark en tussen de groep jongeren iedereen te hebben opgejut, maar zelf deelde hij geen slagen uit. We vragen de vrijspraak.”

In het nadeel van A.M. spreekt dat hij al van in zijn jeugd gekend was voor geweldfeiten, en binnenkort in nog een tweede zaak in verband met geweld terechtstaat. “Ik vraag me dan ook af of hij zijn leven zo zal verderzetten of niet”, sprak de procureur, die zes maanden cel en 800 euro boete eiste.

Vonnis op 28 februari.

(JH)