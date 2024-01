Twee jaar effectief voor carjacker (19) die dame (72) met nepwapen bedreigde aan zwembad: “Ze gaat weer zwemmen, maar blijft voorzichtig”

De 19-jarige Fransman die op 14 augustus 2023 een carjacking pleegde in Menen is veroordeeld tot twee jaar cel. Het 72-jarige slachtoffer werd bedreigd met een pistool. Zij is tevreden met de uitspraak.

Hij wilde weg zijn van zijn familie. Dat was zijn vreemde, ongeloofwaardige excuus. Op 14 augustus begaf de 19-jarige Jules H. zich naar de parking van het zwembad in Menen. Daar wachtte hij tot een 72-jarige dame omstreeks 8.40 uur naar haar auto wandelde na haar traditionele zwempartij.

Uit wagen gesleurd

Toen ze in haar Volkswagen T-Roc stapte, brak de hel los. Hij hield een neppistool tegen haar hoofd en maande haar aan uit te stappen. “Ze verzette zich en hield haar stuur stevig vast. Uiteindelijk werd ze met veel geweld uit haar wagen gesleurd”, aldus haar advocaat.

Ze viel op het asfalt, maar probeerde zich aan het portier vast te klampen. Tevergeefs, want de jonge Fransman vluchtte de grens over. Al had hij geen rekening gehouden met het feit dat de iPhone van de vrouw nog in de wagen lag. Via de traceerfunctie van haar gsm kon achterhaald worden waar de dader zich bevond. Iets over Rijsel kon hij klemgereden en ingerekend worden.

Schadevergoeding

Voor die feiten is de jongeman nu veroordeeld tot een celstraf van twee jaar effectief. Het Openbaar Ministerie vroeg de aanhouding van de jongeman omdat er vluchtgevaar zou zijn, maar daar ging de rechter niet in mee omdat hij een vaste verblijfplaats heeft. Jules H. moet het slachtoffer een schadevergoeding van 4.500 euro betalen. Haar man krijgt 100 euro.

Het slachtoffer zelf, dat nog altijd vol lof is over de werking van politie en justitie, is tevreden met de uitspraak. “Het feit dat de auto gevonden werd en die gast opgepakt en veroordeeld is, maakt een wereld van verschil”, vertelt haar zoon. “Ze heeft helemaal de draad terug opgenomen en gaat weer zwemmen, maar ze blijft wel extreem voorzichtig in de buurt van het zwembad en de parking.”