Twee jaar cel gevorderd voor man uit De Panne die wilde dealen tijdens penitentiair verlof

Een 30-jarige man uit De Panne hangt in de Brugse correctionele rechtbank twee jaar effectieve gevangenisstraf boven het hoofd voor bezit van cannabis. Tijdens zijn penitentiair verlof probeerde Dimitry J. onmiddellijk cannabis te verkopen aan minderjarigen. Met de opbrengst wilde de beklaagde zijn re-integratie in de maatschappij financieren.

De bal ging op 2 oktober 2021 aan het rollen dankzij alerte inspecteurs van de Brugse lokale politie. Tijdens een patrouille aan het station zagen ze hoe drie mensen tijdens een gesprek plots uit elkaar gingen. In de rugzak van Dimitry J. werd liefst 551 gram cannabis aangetroffen. De twee minderjarigen hadden volgens het parket duidelijk de bedoeling om drugs van hem te kopen.

Al vier veroordelingen

De Pannenaar werd in totaal al vier keer veroordeeld voor drugsfeiten. Zo kreeg hij in 2020 van het Gentse hof van beroep nog 38 maanden effectieve gevangenisstraf. De ochtend van zijn betrapping mocht hij de gevangenis tijdelijk verlaten voor penitentiair verlof.

“Hij is linea recta naar Oostende gegaan om een halve kilo cannabis te halen”, aldus procureur Lode Vandaele. Van de leverancier had hij bovendien een boekje met zijn klantenbestand gekregen. Via Wickr had hij een afspraak gemaakt met een van de minderjarigen op de lijst.

Impulsieve beslissing

Tijdens zijn verhoor verklaarde J. dat hij met de opbrengst zijn huurwaarborg wilde betalen en meubels wilde kopen. De verdediging bevestigde dat de beklaagde snel geld wilde verdienen, omdat hij gefrustreerd was over het verloop van zijn re-integratietraject.

“Het is een impulsieve beslissing geweest, waar ik beter over had moeten nadenken”, zei de beklaagde op de zitting. Zijn advocaat merkte nog op dat J. zelf niet wist dat zijn potentiële klanten nog niet meerderjarig waren. Door zijn uitgebreid strafblad kon de verdediging enkel om mildheid vragen.

De rechter doet uitspraak op 2 juni.