Twee Georgiërs zijn voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan winkeldiefstallen

Op 24 maart gingen vier personen met een laptop aan de haal bij Krëfel in Brugge. Terwijl twee personen een afleidingsmanoeuvre creëerden door het alarm van een uitgestalde iPhone te laten afgaan, sloeg een derde betrokkene zijn slag. Op camerabeelden was nog een vierde persoon te zien die gebaren maakte naar de anderen. Drie van de vier verdachten waren eerder al opgemerkt in de Krëfelwinkel in Maldegem, waar ze in een Skoda Fabia waren gestapt.

Met de hulp van ANPR-camera’s kon de wagen op 28 maart onderschept worden. Aan het stuur zat Z.P. (31). Zijn kompaan S.I. (28) zat als passagier in de wagen. Verder onderzoek linkte S.I. ook nog aan de diefstal van een iPhone bij MediaMarkt in Kortrijk. En op 11 februari ging de man bij Aldi in Gent met 74 zakjes cashewnoten aan de haal. Ten slotte stal hij op 28 december 2021 ook nog enkele flessen sterke drank bij Lidl in Lebbeke.

S.I. kreeg vijftien maanden cel. Zijn kompaan Z.P., die enkel terechtstond voor de diefstal in Brugge, kreeg twaalf maanden celstraf met uitstel. (AFr)