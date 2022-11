Tot dertig maanden cel voor duo dat Brugse vrouw medicijnen bezorgde voor fatale overdosis

Twee mannen zijn voor de Brugse strafrechtbank veroordeeld voor betrokkenheid bij de fatale overdosis van een 43-jarige vrouw. De moeder van twee kinderen stierf aan een dodelijke cocktail van medicatie, die door beklaagden werden verschaft met vervalste voorschriften.

Op 15 februari 2019 kwam S.M. op haar appartement in Brugge om het leven door een dodelijke cocktail van medicijnen, waaronder de pijnstiller fentanyl. Onderzoek wees uit dat de vrouw op 9 februari al eens met een overdosis medicatie in het ziekenhuis was beland.

Knipperlichtrelatie

De politie vernam toen dat ze de medicijnen had verkregen met voorschriften van Bjorn I., een 41-jarige man uit Oudenburg met wie ze toen een knipperlichtrelatie had. Een schriftonderzoek toonde aan dat B.I. minstens tien voorschriften had vervalst.

Ook Blankenbergenaar Neill V. (31) kwam in het vizier van de speurders. Hij zou minstens vier voorschriften vervalst hebben. De medicijnen die S.M. het leven kostten werden op 9 en 11 februari aangeschaft met vervalste voorschriften, die gestolen werden bij een dokter in Koekelare. De beide mannen ontkenden de diefstallen met klem, maar gaven wel toe dat ze voorschriften vervalsten.

Schuldig verzuim

Omdat Bjorn I. op 9 februari bij het slachtoffer aanwezig was toen zij een eerste overdosis binnenkreeg, maar haar appartement verlaten had zonder de hulpdiensten te verwittigen stond hij ook terecht voor schuldig verzuim.

I. vroeg hiervoor tevergeefs de vrijspraak. “Hij was daar niet alleen en wist dat de vriendin van de medebeklaagde de hulpdiensten zou verwittigen”, pleitte advocaat Jonas Bel.

Schadevergoeding

Volgens Neill V. ging hij op 9 februari onder druk van Bjorn I. om de fentanylpleisters. “Maar op 11 februari verbleef hij in de nachtopvang in Kortrijk en kon hij onmogelijk de andere medicatie gekocht hebben”, pleitte advocate Amber Lumbeeck. “Bovendien is het niet bewezen dat de fentanyl de dood veroorzaakte.”

Bjorn I., die momenteel in de cel zit voor drugsfeiten, werd over de hele lijn schuldig bevonden en kreeg twee jaar effectieve celstraf. Neill V. kreeg 30 maanden cel. Hij werd wel vrijgesproken voor diefstal van de voorschriften. De beide dochters van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij en kregen een schadevergoeding toegekend. (AFr)