Tien jaar nadat Iben met verlamd armpje ter wereld kwam, worden Knokse gynaecologen vrijgesproken voor nalatigheid

Drie gynaecologen van het AZ Zeno in Knokke-Heist zijn in de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor nalatigheden bij de geboorte van Iben, intussen tien jaar geleden. Tijdens de bevalling raakten de schouders van het jongetje gekneld in het geboortekanaal waardoor hij met een verlamde rechterarm ter wereld kwam. Volgens de rechtbank kan de drie artsen niets worden verweten.

Op maandag 13 augustus 2012 traden zware complicaties op bij de geboorte van Iben, het zoontje van Nathalie Dury (39) en Tom Veirman (42) uit Maldegem. Het jongetje kwam met zijn schouders vast te zitten in het geboortekanaal waardoor een zenuw beschadigd raakte en het kind geboren werd met een verlamde rechterarm. Volgens een college van deskundigen beging de gynaecoloog die de bevalling uitvoerde een fout door na de vaststelling van de complicatie acht minuten lang veel te hard aan het kindje te trekken. Ook zou er geen rekening zijn gehouden met de aangeboren heupaandoening van de moeder.

Aangestuurd op keizersnede

“Haar vaste gynaecologe wist goed dat het voor haar moeilijk zou worden om op de natuurlijke manier te bevallen”, pleitte de advocate van de ouders. “Maar zij was op het moment van de geboorte in verlof en heeft daar onvoldoende voor gewaarschuwd bij haar collega’s.” Daags voor de bevalling zag mama Nathalie nog een andere gynaecoloog. Die schatte dat het kind 3,8 kilogram zou wegen, 400 gram meer dan voorspeld door de vaste gynaecologe. “Maar hij noteerde dit niet in het dossier. Opnieuw werd belangrijke informatie genegeerd. Toen mijn cliënte ’s anderendaags terugkeerde voor de bevalling, heeft ze op een keizersnede aangestuurd. Maar ze zeiden: ’t zal wel gaan mevrouw.”

Nachtmerrie

De procureur drong tijdens het proces aan op een veroordeling, maar de gynaecologen vroegen alle drie de vrijspraak. “Er was geen enkele reden om tot een keizersnede over te gaan en het heupprobleem stond niet in oorzakelijk verband met de complicaties”, klonk het. “Dit was een zeer uitzonderlijke en onvoorzienbare complicatie. De nachtmerrie van elke gynaecoloog.”

“Elke gynaecoloog zou in mijn situatie hetzelfde gedaan hebben”

De gynaecoloog die de bevalling leidde, betwistte dat hij acht minuten lang aan Iben zou hebben getrokken. “Ik heb nog heel wat andere zaken geprobeerd om de schouders van het kind onder het schaambeen te krijgen”, zei hij. “Ik heb in eer en geweten gehandeld en elke gynaecoloog zou in mijn situatie hetzelfde hebben gedaan. Mocht het kind trouwens nog langer hebben vastgezeten, was er hoogstwaarschijnlijk hersenschade opgetreden. Er moest snel worden gehandeld.”

Geen fouten

De rechtbank oordeelde maandag dat de man inderdaad geen fouten maakte. Ook de twee andere gynaecologen hebben volgens de rechtbank geen enkele fout gemaakt die in oorzakelijk verband staat met de aandoening bij Iben. “Bovendien waren zij zelf niet aanwezig bij de bevalling en werd de rechtbank enkel gevat om te oordelen over feiten op de dag van de geboorte”, klonk het in het vonnis. (AFr)