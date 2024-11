Strandbaruitbaters ontlopen strafproces in zaak rond prijsafspraken: “Het Blankenbergse strandseizoen is gered”

Dertien uitbaters van Blankenbergse strandbars zullen niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen in een dossier rond prijsafspraken. De Brugse raadkamer verleende hen de gunst van de opschorting. Schuldig, maar geen straf dus. Het merendeel sloot een dading met het stadsbestuur.

Terug naar januari 2020. Alle uitbaters van de Blankenbergse strandbars werden toen uit hun bed gelicht door de federale politie. Er waren namelijk aanwijzingen dat er prijsafspraken waren gemaakt bij de toekenning van de concessies enkele maanden eerder. Zo’n afspraken zijn uiteraard verboden, want daardoor konden de concessiehouders de prijs drukken tegenover de stad.

In totaal had de bieding 106.000 euro opgebracht, amper 30.000 euro meer dan toen er nog met een ‘gesloten poule’ zonder bieding werd gewerkt. Vaak werd amper boven de instelprijs van 6.000 euro geboden en dat deed bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. Er volgde een klacht bij de politie en het West-Vlaams parket werd ingeschakeld.

Bekentenissen

Verschillende baigneurs gingen over tot bekentenissen en mochten na urenlange ondervragingen beschikken. Laptops en smartphones werden in beslag genomen en uitgelezen. Na drie jaar onderzoek verschenen de dertien concessionarissen die deelnamen aan de bieding, in maart vorig jaar voor het eerst voor de raadkamer.

Intussen sloten twaalf van de dertien concessiehouders een dading van 200.000 euro met het Blankenbergse stadsbestuur, dat in ruil geen verdere stappen meer nam op burgerlijk gebied. De verdediging vroeg voor allen een opschorting, maar het parket kon zich daar niet voor iedereen in vinden.

Gunst van de opschorting

Uiteindelijk besliste de raadkamer woensdag om alle dertien uitbaters de gunst van de opschorting te verlenen. Dus ook de ene uitbater die geen dading sloot. Die moet aan het stadsbestuur een euro voorlopige schadevergoeding betalen en mag zich allicht nog aan een burgerlijke procedure verwachten.

“Het belangrijkste is dat geen enkele uitbater een straf krijgt opgelegd”, reageert Stijn Leliaert, de advocaat van een van de uitbaters. “Ze kunnen hun uitbating dus verderzetten en daarmee is het Blankenbergse strandseizoen gered.”

Volgens Leliaert zijn de opschortingen mede het gevolg van de dading. “Er werd een bijkomende vergoeding betaald aan de stad voor de zevenjarige concessies. Alles kan blijven zoals het was en dat was voor iedereen het voornaamste. Anders zat Blankenberge komende zomer wellicht zonder strandbars. En daar kan niemand beter van worden”, besluit meester Leliaert. (AFr)