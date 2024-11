Stiefvader krijgt zeven jaar cel voor seksueel misbruik tienerdochter: “Raakte het noorden kwijt”

Een 48-jarige man uit Kuurne is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van zeven jaar voor jarenlang seksueel misbruik van zijn tienerstiefdochter. Nadat het meisje klacht indiende, keerde zelfs haar eigen moeder zich tegen haar. Vandaag kan ze wel op steun van haar biologische vader, grootmoeder en een vertrouwenspersoon rekenen.

Pas op 19 januari 2024 durfde het meisje met een mentale beperking, ondertussen 19, naar de politie te stappen. Dat gebeurde nadat ze de moeder van een vriendinnetje had toevertrouwd dat ze al jarenlang door haar stiefvader was misbruikt. “Vanaf het eerste middelbaar”, aldus advocate Kelly Decaluwe. “Haar moeder was op de hoogte, maar vroeg het stil te zwijgen.”

Depressie

De moeder had haar partner wel de vraag gesteld of het waar was. Hij had niet ontkend, maar had wel beloofd dat het niet meer zou gebeuren. Daar nam de moeder genoegen mee. Nadat het meisje toch klacht had ingediend, vroeg de moeder zelfs om die opnieuw in te trekken. “We zaten beiden in een depressie”, aldus de moeder, die nog altijd in de onschuld van haar man gelooft. “Hij werkte in ploeg, was zelden of nooit thuis, dus het kon nooit gebeuren. Ik ben altijd thuis, zou het wel gemerkt hebben. Zij was de pester en vocht zelfs op school.”

De stiefvader vloog kort na de klacht de cel in. Aanvankelijk ontkende hij, maar ondertussen gaf hij toe te ver te zijn gegaan. Seks in de slaapkamer, tongzoenen, kussen op de vagina, orale seks, … Niet sinds 2016, maar vanaf 2020. “Met de moeder was er geen goede seks meer, ik had vier depressies en raakte het noorden kwijt”, klonk het. “En ze was zo lief en vond het leuk. Ik heb er spijt van. Het mocht niet gebeuren. Ik zou de tijd willen terugdraaien.”

Geïsoleerd

Door het gedrag van haar eigen moeder raakte het slachtoffer aanvankelijk wat geïsoleerd, maar ondertussen kan ze op de steun van haar biologische vader, grootmoeder en de vertrouwenspersoon rekenen. Nadat de veertiger de cel zal mogen verlaten, zal hij nog vijf jaar lang in het oog gehouden worden door de strafuitvoeringsrechtbank, die indien nodig nog maatregelen kan opleggen. In totaal moet hij zo’n 7.500 euro schadevergoeding betalen. (LSi)