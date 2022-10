Stalker die mes in rug plantte van ex in Oostende krijgt zeven jaar cel wegens poging tot moord

Een 56-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank zeven jaar effectieve celstraf gekregen voor poging tot moord op zijn ex-vriendin. Kurt D. wachtte de vrouw ’s nachts op aan haar woning en plantte een mes in haar rug. “Het is enkel dankzij de hulpdiensten dat ze niet doodbloedde”, stelde de rechter.

In de nacht van 2 op 3 juli vorig jaar trok Kurt D. naar de woning van zijn ex-vriendin aan het Cardijnplein in Oostende. Hij legde chocolade en een liefdesbrief aan haar deur en wachtte haar op aan de fietsenbergplaats. Toen de vrouw na een cafébezoek rond 2 uur thuis kwam, werd ze meteen aangevallen. “Vanuit het niets plantte de beklaagde haar een mes in de rug”, pleitte Kris Vincke, de advocaat van het slachtoffer. “Hij stak haar ook nog in de hand en in de borststreek. Hij zei: ‘er valt niet meer te praten, je moet eraan’.”

De vrouw strompelde hevig bloedend naar binnen, nam de lift naar de zesde verdieping en zakte ineen aan de deur van haar buurvrouw. Ze kon nog net de hulpdiensten verwittigen. De vrouw verloor haar milt en durft volgens Vincke nog steeds niet buiten te komen in het donker.

Het slachtoffer had een tiental dagen voor de feiten een punt achter haar driejarige relatie met D. gezet omdat ze zijn jaloezie en overmatig drankverbruik niet meer aankon. D. was haar vervolgens hardnekkig beginnen stalken. Hij forceerde tot drie keer toe het slot van haar bergplaats, stal haar juwelen en bleef haar zelfs vanuit de gevangenis brieven schrijven. Volgens de procureur was de messteek in de rug potentieel dodelijk. Hij verwees ook naar het strafregister van D., die al veroordelingen opliep voor brandstichting, bedreiging, slagen, vernieling en diefstal.

Volgens zijn advocaat had D. geen moordplannen. “Mijn cliënt wou die nacht enkel praten”, pleitte meester Bram Elyn. “Hij wou weten waarom het uit was. Toen het slachtoffer iets uit haar jas leek te halen, stak hij haar in een vlaag van waanzin in de borst. Maar hij wou haar zeker niet doden. Dat mes had hij mee om de banden van haar fiets lek te steken in de hoop dat ze vervolgens zijn hulp zou inroepen. Dat trucje had eerder al gewerkt.”

De rechtbank veegde die uitleg maandag van tafel en wees op het feit dat het slachtoffer vijf liter vers bloed moest toegediend krijgen. “Het is enkel dankzij het adequate optreden van de hulpdiensten dat ze niet doodbloedde”, klonk het. (AFr)